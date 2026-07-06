Ex convento di Santa Chiara, posa della prima pietra: al via i lavori che porteranno ad alloggi per studenti e strutture per persone fragili – AUDIO, VIDEO e FOTO

Dopo anni di abbandono, l’ex convento di Santa Chiara, lungo lo Stradone Farnese a Piacenza, si prepara a una nuova vita. Con la posa della prima pietra si è aperto ufficialmente il cantiere che porterà alla completa riqualificazione dello storico complesso.

Il progetto prevede la trasformazione dell’area in uno studentato universitario e in residenze dedicate a persone fragili e con disabilità: un Centro Socio-Riabilitativo Residenziale la cui gestione sarà affidata alla cooperativa Unicoop. Complessivamente saranno realizzati circa 300 posti, inseriti in un contesto di oltre 12 mila metri quadrati, di cui 8.500 destinati a verde, con l’obiettivo di coniugare accoglienza, inclusione e qualità degli spazi.

L’intervento rappresenta una delle più importanti operazioni di rigenerazione urbana previste in città. Il costo complessivo dell’opera è attualmente stimato in 30 milioni di euro.

L’investimento sarà finanziato attraverso uno specifico fondo comune di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, partecipato da primari investitori istituzionali, fondazioni di origine bancaria, casse di previdenza e istituti bancari. La gestione del fondo è affidata a Investire SGR Spa.

Con l’avvio dei lavori prende così forma un progetto destinato a restituire alla città uno dei suoi complessi storici più significativi, trasformandolo in un luogo dedicato agli studenti, all’inclusione sociale e all’accoglienza delle persone più fragili.

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