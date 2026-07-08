Vertenza Mcm, incontro in Regione dopo il passaggio di proprietà: “Il monitoraggio continua per accompagnare il positivo sviluppo aziendale

“L’azienda piacentina Mcm rappresenta il presente e il futuro del patrimonio industriale del nostro territorio, a cui garantire un rilancio dopo la crisi provocata dalla gestione precedente. È evidente che in questa direzione sia stato, e sarà, necessario affrontare alcune complessità di natura organizzativa e finanziaria, che devono essere superate in un quadro di collaborazione tra tutte le parti sociali e istituzionali, anche considerando la situazione pregressa e le tempistiche proprie di un business di questa natura”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, al termine del tavolo di confronto convocato, questa mattina a Bologna con la nuova proprietà, le organizzazioni sindacali e le Rsu.

Il passaggio di proprietà è stato formalmente completato con il trasferimento di Mcm Spa a Mcm Manufacturing Technologies Srl, società controllata dalla holding Genfin, che detiene anche la torinese Vigel Spa.

L’azienda fondata nel 1978 con sede a Vigolzone, nel distretto di Piacenza, produce macchine utensili integrando software, automazione e gestione dei dati per la lavorazione meccanica di precisione destinata a settori come automotive, aerospazio e industria.

“Riteniamo importante- aggiunge Paglia– che la proprietà abbia fornito rassicurazioni circa la propria volontà ad impegnarsi nella direzione di rafforzamento dell’integrazione di Gruppo delle attività e di efficientamento della struttura produttiva, senza mai mettere in discussione il radicamento di Mcm nel tessuto industriale piacentino. La Regione- conclude l’assessore– manterrà aperto il tavolo di monitoraggio per seguire e accompagnare il positivo sviluppo aziendale, supportandolo con tutti gli strumenti istituzionali disponibili”.

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