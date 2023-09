Critiche dal centrodestra a Piacenza Expo, Cavalli: “A breve le deleghe alle due consigliere. La fiera va bene, il territorio è soddisfatto” – AUDIO

Critiche dal centrodestra a Piacenza Expo, Cavalli: “A breve le deleghe alle due consigliere. La fiera va bene e sta dando soddisfazioni al territorio”. Nell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio consolidato delle società partecipate del Comune. Durante il dibattito sono state diverse le critiche all’Amministratore Unico di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli, riconfermato alla guida dell’ente la scorsa primavera con voto unanime, per il terzo mandato consecutivo. Sempre all’unanimità, furono votati gli altri due componenti del Consiglio. Erika Colla, Vicepresidente di Confindustria Piacenza, ed Elisabetta Montesissa, Direttore di Terranostra, l’associazione che riunisce gli agriturismi di Campagna Amica. Il centrodestra ha chiesto come mai non siano ancora state distribuite le deleghe alle due consigliere del Cda.

L’Amministratore Unico di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli

“Come ha detto il Vicesindaco Perini, il discorso della distribuzione delle deleghe è stato affrontato nelle riunioni già effettuate. A breve verranno distribuite, ma a prescindere da questo tutto quello che accadrà all’interno del Cda verrà dibattuto e condiviso da tutti e tre. Quindi c’è la massima collaborazione e rispetto di tutto quello che è stato concordato con l’Amministrazione Comunale che è socio di maggioranza. Non c’è nessun tipo di inadempienza da parte mia, anzi c’è la massima collaborazione per cercare di sfruttare le capacità delle due nuove figure che mi sono state affiancate. Comunque la fiera sta andando avanti molto bene per la sua strada e i risultati si vedranno alla fine dell’anno”.

Sempre dal centrodestra in consiglio Comunale sono arrivate critiche anche per la perdita della fiera dei vignaioli indipendenti.

Se le aspettava queste critiche?

“Fanno parte della politica. Pur non sapendo i fatti veri, io porto sempre dati e non parole, su come si stanno svolgendo le cose purtroppo si cerca di trovare sempre quelle criticità anziché continuare a essere propositivi cercando di aiutare il territorio. Noi ce la stiamo mettendo tutta e comunque i risultati, da quando sono alla guida di Piacenza Expo, sono sotto gli occhi di tutti. Si tratta di buoni risultati che stanno dando soddisfazione a tutto il territorio. Dai ristoratori a proprietari di hotel, tutti stanno dicendo le stesse cose, quindi chi è in mezzo alla gente le cose le vive, le sa ed è a contatto con la realtà”.