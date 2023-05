Decennale dell’Adunata degli Alpini a Piacenza, c’è chi trovò l’amore e chi partecipò alla festa con la famiglia – AUDIO

Decennale dell’Adunata degli Alpini a Piacenza, Diego del Tandem Volante in viaggio verso Udine: “In quei giorni ho conosciuto Cassandra, poi diventata mia moglie”. Sono passati dieci anni da quel 12 maggio 2013, giornata finale, con una grande parata, della 86esima Adunata Nazionale degli Alpini a Piacenza. All’evento, nel territorio piacentino arrivarono oltre 400mila persone.

In queste ore Diego Guerriero del Tandem Volante sta pedalando, assieme ad altri tre Alpini, per raggiungere Udine in bici e consegnare i mezzi all’ associazione che segue ragazzi autistici Progetto Autismo.

Nella città friulana è iniziata la 94esima Adunata Nazionale, da Piacenza è previsto l’arrivo ci circa 1000 alpini.

Quella di Piacenza – racconta Diego – è stata una delle adunate più belle a cui ho partecipato. Per me naturalmente il ricordo più bello è stato il momento in cui ho conosciuto quella che poi oggi è mia moglie. Senza quell’evento, probabilmente non avrei conosciuto mia moglie e non ci sarebbe il progetto benefico Tandem Volante che stiamo portando avanti insieme.

Nello Alpino milanese: “Di quei giorni a Piacenza ho dei bellissimi ricordi. In quell’occasione feci l’Adunata con la mia famiglia, con i bimbi per cui fu un momento molto bello in una città molto bella”.

La prima cosa che mi ricorda di quell’adunata è la Coppa Piacentina – scherza Claudio, anche lui di Milano – ma a parte questo, porto con me le persone che ho incontrato in quell’occasione. Un’atmosfera bellissima.

Decennale dell’Adunata degli Alpini a Piacenza