Tandem Volante, Diego Guerriero: “In 7 anni il progetto è cresciuto, donati 39 tandem” – AUDIO

Tandem Volante, Diego Guerriero e Cassandra Poggioli. La crescita negli anni del progetto benefico, partito dall’idea di una coppia piacentina, il gruppo si è poi allargato grazie all’attività degli Alpini di Piozzano.

Abbiamo donato 36 tandem in ambito nazionale – spiega Diego – uno a Kathmandu e uno a Teheran. Inoltre in questi anni abbiamo aiutato a ricostruire l’ AVIS di amatrice e donato decine di bici a diverse realtà e in Africa.

Ora davanti avete altre iniziative importanti

Sì. Intanto anche quest’anno, come due anni fa, correrò la Placentia Half Marathon con uno zaino contenente un defibrillatore in primis per promuovere l’importanza del lavoro di Progetto Vita e poi come eventuale servizio sanitario, sperando naturalmente non serva l’intervento per nessuno.

Poi sarete all’adunata degli alpini a Udine

Grazie al ricavato della Polentata benefica di febbraio (leggi l’articolo) di febbraio siamo riusciti a ricavare i fondi per acquistare due tandem. Questi mezzi li utilizzeremo per partire dal Piacenza, giovedì 11 maggio, per arrivare fino a Udine dopo tre taooe. Poi i tandem saranno donati a una associazione che segue ragazzi autistici che si chiama Progetto Autismo sempre di Udine.

Tandem Volante, Diego Guerriero: AUDIO INTERVISTA

La pagina Facebook del progetto del Tandem Volante.