Didattica universitaria, al via la collaborazione tra Sogin e Politecnico

Questa mattina presso il Campus di Piacenza del Politecnico di Milano, Belinda Sepe, Responsabile della Direzione Amministrazione, Risorse, Sistemi e ICT di Sogin, e Dario Zaninelli, Prorettore del Polo territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano, hanno firmato un accordo di collaborazione didattica universitaria nell’ambito del Master of Science in “Sustainable Architecture and Landscape Design”.

La firma

La firma dell’accordo è avvenuta nel corso dell’inaugurazione della 5^ edizione del workshop di progettazione architettonica e paesaggistica Landscape Of[f] Limits, che si svolgerà dal 2 al 13 settembre a Piacenza nella sede del Polo territoriale del Politecnico di Milano.

Il corso, rivolto agli studenti delle facoltà di Architettura delle Università italiane e straniere, consentirà di approfondire il contesto paesaggistico del territorio piacentino all’interno del quale si trova, fra l’altro, la centrale nucleare di Caorso.

L’evento

All’evento, presentato da Sara Protasoni, coordinatrice del Master “Sustainable Architecture and Landscape Design”, hanno partecipato, fra gli altri: Francesco Brianzi, Assessore alle politiche giovanili, università e ricerca del Comune di Piacenza; Renzo Marchesi, Presidente di Polipiacenza; Mario Magnelli, Vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano; Emilio Tappani, membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Piacenza.

L’accordo

L’accordo prevede tre obiettivi: condividere la conoscenza sulla storia degli impianti nucleari nel contesto architettonico e paesaggistico, con la partecipazione di docenti della Radwaste Management School di Sogin al workshop; lo svolgimento della visita didattica dei circa 70 partecipanti alla centrale nucleare di Caorso (Piacenza).

L’assistenza scientifica di Sogin finalizzata alla redazione di progetti di valorizzazione industriale delle infrastrutture esistenti. Gli elaborati sviluppati durante il workshop saranno presentati presso il Polo di Piacenza del Politecnico di Milano il prossimo 13 settembre nella giornata conclusiva del corso.

Il Workshop si svolge con il patrocinio di: Regione Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, Comune di Piacenza, Autorità di Bacino del Fiume Po, Coldiretti Piacenza, Confindustria Piacenza, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Piacenza.