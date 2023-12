Disostruzione pediatrica, Stragliati (Lega): “Nuovi corsi per gli operatori scolastici e per l’intera comunità”

Tornano i corsi di disostruzione pediatrica per gli operatori scolastici e i programmi formativi sulle manovre necessarie a liberare le vie aeree da corpi esterni saranno estesi anche all’intera comunità. Una vittoria del consigliere regionale della Lega Valentina Stragliati e del Collega Vicepresidente della Commissione Sanità, Daniele Marchetti, che da tempo sono impegnati nel portare all’attenzione delle istituzioni l’importanza di tali conoscenze per la sicurezza dei bambini.

“Nel corso sella seduta bilancio dell’Assemblea Legislativa è stato approvato un mio emendamento al Documento di Economia e Finanza della Regione Emilia-Romagna che mira a favorire la collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per avviare corsi formativi sulla disostruzione delle vie aeree nei bambini, destinati al personale scolastico e all’intera comunità. Sebbene in passato la Lega avesse già ottenuto questo risultato, nel 2023 i corsi non sono stati finanziati dalla Regione. Pertanto, ho proposto questo emendamento per reintrodurre la misura e ampliarne la portata, considerandola cruciale per la protezione della vita infantile” ha spiegato l’esponente del Carroccio.

“Il progetto di formazione sulle manovre di disostruzione pediatrica conclusosi nel 2022 ha permesso di organizzare 165 corsi su tutto il territorio regionale, corsi che hanno formato in totale 2131 operatori scolastici, coinvolgendo in modo non specifico anche i famigliari. Considerando la sua importanza per la salvaguardia della vita dei bambini, ho ritenuto necessario proporre un emendamento per riproporlo ed estenderlo” ha concluso Stragliati.