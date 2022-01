Dopo lo schianto abbandona l’auto e torna a casa a piedi, senza soccorrere i feriti: rintracciato e arrestato poco dopo

Dopo lo schianto abbandona l’auto e fugge a piedi, rintracciato e arrestato. L’incredibile vicenda è accaduta questa notte. L’uomo stava viaggiando al volante di un SUV nei pressi di Gragnano. Improvvisamente, per motivi da accertare, il conducente si è scontrato con un’altra vettura, con a bordo due giovani. Questi, nell’impatto sono rimasti feriti e per loro si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso di Piacenza, non sono comunque in pericolo di vita. Il conducente del SUV, invece, ha abbandonato il mezzo ed è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dei soccorsi. Al loro arrivo i carabinieri, trovando il SUV vuoto, hanno avviato gli accertamenti del caso rintracciando il conducente incriminato nella sua stessa abitazione, pochi minuti dopo. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di lesioni, omissione di soccorso con fuga dopo l’incidente.