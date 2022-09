Edizione 50.1 della Fiera regionale Plurisettoriale di Borghetto Lodigiano dal 16 al 18 settembre. L’evento è organizzato da: Comune, Proloco di Borghetto Lodigiano con il contributo della BCC Centro Padana, e Regione Lombardia, in collaborazione con Confartigianato Imprese della provincia di Lodi, il Cittadino e Unione Artigiani.

La tradizionale Fiera di maggio quest’anno è stata spostata a settembre dal 16 al 18.09.22 per l’impossibilità di mettere in moto una macchina organizzativa molto complessa in un periodo caratterizzato ancora da incertezze sanitarie.

La Fiera 50.1 è l’edizione della ripartenza. Considerata la campionaria del lodigiano, è l’espressione dell’operosità di un territorio ricco e vitale. Una sintesi di storia e innovazione tra cultura, intrattenimento e la presenza di tutti settori merceologici

Per la sua plurisettorialità, la fiera è unica nel suo genere sul territorio, con un’ area espositiva di 60.000 mq di cui 6.000 coperti e attrezzati ad ospitare le diverse tipologie di esposizione.

Una vetrina importante per presentare novità e consolidare tradizioni, per valorizzare prodotti e talenti di questa terra. All’edizione 50.1 saranno presenti esposizioni artigianali e commerciali, nuove tecnologie, settore dell’agroalimentare, animali da cortile e il mondo del miele, mostre d’arte, spettacoli. Il food con i prodotti del territorio e non solo, show cooking, servizio bar e ristorante.

Il programma