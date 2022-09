Volley – Dove vedere la Gas Sales Piacenza? Il calendario televisivo dei biancorossi

La Lega Volley ha reso note le date delle prime sei giornate della SuperLega Credem Banca, campionato a cui partecipa, per la quarta stagione consecutiva, Gas Sales Piacenza.

Nelle prime sei giornate in due occasioni le partite di Gas Sales Piacenza saranno trasmesse su Rai Sport. Tutte le partite saranno trasmesse, come la passata stagione, in diretta da Volleyball TV (Volleyballworld.tv), con due gare a turno del fine settimana anche su RAI Sport.

Per Gas Sales Piacenza il primo impegno della stagione 2022-2023 sarà al PalabancaSport domenica 2 ottobre, contro la WithU Verona, alle ore 20,30. Brizard e compagni giocheranno poi a Modena il derby della Via Emilia, contro Modena Volley, domenica 9 ottobre, alle ore 18.00, valido per la seconda giornata, che sarà anche trasmesso in diretta Rai Sport. E anche la gara della settimana successiva, valida per la terza giornata, sarà trasmessa da Rai Sport quando i biancorossi scenderanno in campo al PalabancaSport domenica 16 ottobre, alle ore 20,30, per affrontare l’Itas Trentino.

Dopo la trasferta a Siena della quarta giornata contro la neopromossa Emma Villa Aubay Siena sabato 22 ottobre alle ore 20,30, al PalabancaSport la squadra di Lorenzo Bernardi affronterà la Vero Volley Monza, domenica 30 ottobre, alle ore 15.30, chiudendo questo primo blocco di partite con la trasferta a Taranto per affrontare la Gioiella Prisma Taranto, sabato 5 novembre, alle ore 20.30.

Regular Season SuperLega Credem Banca

1a Giornata di Andata

Domenica 2 ottobre 2022, ore 20,30

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – WithU Verona (Diretta Volleyballworld.tv)

2a Giornata di Andata

Domenica 9 ottobre 2022, ore 18.00

Modena Volley – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv)

3a Giornata di Andata

Domenica 16 ottobre 2022, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Itas Trentino (Diretta RAI Sport e Volleyballworld.tv)

4a Giornata di Andata

Sabato 22 ottobre 2022, ore 20.30

Emma Villas Aubay Siena – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

(Diretta Volleyballworld.tv)

5a Giornata di Andata

Domenica 30 ottobre 2022, ore 15.30

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Vero Volley Monza

(Diretta Volleyballworld.tv)

6a Giornata di Andata

Sabato 5 novembre 2022, ore 20.30

Gioiella Prisma Taranto – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

(Diretta Volleyballworld.tv)

Campagna abbonamenti

È in funzione presso lo sportello di Gas Sales Energia di Viale Dante Alighieri 130/C l’Official Point di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dove è possibile trovare prodotti e gadget della squadra. Gli orari di apertura dell’Officiale Point sono lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

Prosegue intanto la campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023, fino al 1° ottobre compreso sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso gli sportelli della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia e tramite il portale Vivaticket (www.vivaticket.com) unicamente ai prezzi di seguito indicati:

• Tribuna Farnese e Gotico € 250 (intero); € 220 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 130 (ridotto categorie speciali)

• Tribuna Po e Tribuna Lupi € 235 (intero); € 210 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 130 (ridotto categorie speciali)

• Curva Bovo e Sant’Antonino € 200 (intero); € 180 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 100 (ridotto categorie speciali)

Nelle Categorie Speciali rientrano i Dipendenti Aziende Sponsor e loro famigliari; Tesserati FIPAV (atleti e dirigenti delle Società di volley); Famigliari degli atleti del settore giovanile You Energy Volley.

I tifosi che fanno parte delle Categorie Speciali possono acquistare l’abbonamento unicamente su prenotazione inviando una e-mail a biglietteria@youenergyvolley.it

Presso la biglietteria del PalabancaSport (tel. 0523 1886341) sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento ogni giovedì e venerdì dalle 17 alle 19.

Scontistica

Gas Sales Energia premia i clienti tifosi della squadra che sottoscriveranno un abbonamento con una promozione a loro dedicata e che prevede uno sconto in bolletta di €. 50. Per godere della promozione occorre inviare copia dell’abbonamento all’indirizzo e-mail volleypiacenza@gasales.it indicando il codice cliente riportato in bolletta, per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Gas Sales Energia.

Badaracco Assicurazioni ha deciso di dedicare agli abbonati di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la stagione 2022-2023 un buono sconto di €.100 a fronte di una spesa minima di €. 200 per una polizza infortuni, polizza casa o polizza commercio. Per ulteriori informazioni e prenotare il ritiro del buono sconto è possibile telefonare al 0523/336619 o inviare una e-mail a info@badaraccoassicurazioni1978.it oppure passare in Agenzia a Piacenza in Piazza Cittadella, 16.

Saranno in totale 11 le partite di Regular Season comprese nell’abbonamento valido per il 78° Campionato di SuperLega a cui si aggiungono tutte le partite casalinghe di Cev Volleyball Cup escluso eventuale semifinale e finale.

Sportelli

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.

Per ulteriori informazioni e per conoscere data e luogo di ritiro della tessera abbonamento: tel. 0523 1886341; biglietteria@youenergyvolley.it: gassalespiacenza.it/abbonati.