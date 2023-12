Perturbazione in transito con neve a bassa quota a Piacenza, Corazzon di 3B Meteo: “Il clou nella serata e nella notte” – AUDIO

La Protezione Civile ha emesso l’Allerta Meteo di colore Giallo, per la neve prevista anche sul territorio piacentino. La perturbazione dovrebbe manifestarsi con maggiore intensità nella notte tra il 4 e 5 dicembre.

Viste le temperature in discesa – spiega Paolo Corazzon di 3B Meteo – sono previste nevicate anche sul piacentino. In città però la temperatura potrebbe rimanere leggermente al di sopra dello zero, quindi non dovrebbero esserci grossi accumuli di neve. Spesso sarà neve bagnata, discorso diverso invece in Appennino.

Sara una perturbazione breve

Sì, già dalla mattinata di martedì 5 dicembre tenderà ad allontanarsi e termineranno le precipitazioni.

Quali sono le indicazioni delle carte meteo per dicembre?

Dovrebbe fare il suo dovere di mese ormai invernale. Anche nei prossimi giorni le temperature resteranno piuttosto basse. Forse dicembre sarà il mese di passaggio tra autunno e inverno come eravamo abituati a viverlo nel passato.

Neve a bassa quota a Piacenza, Corazzon di 3B Meteo: AUDIO intervista

Foto di repertorio.