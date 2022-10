Estate di San Martino in Piazza Duomo e Piazza Cavalli domenica 6 novembre. Una giornata di festa con le Bancarelle dei Mercanti di Qualità, con i negozi aperti e i Giochi di una volta.

Inoltre è possibile visitare il Mercatino in via Roma oppure gustarsi la Castagnata in Piazza Cavalli e Largo Battisti. All’evento partecipano le Associazioni benefiche ed è possibile ammirare il suggestivo spettacolo delle Dame Viscontee.

