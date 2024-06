Estate in Circolo 2024, a Vigolzone torna Baita in festa dal 22 al 25 giugno, a luglio Giove balliamo se non piove, il 30 giugno intitolazione del parco al Dott Bacchi – AUDIO

Estate in Circolo 2024 riparte nel verde del parco – giardino del Rifugio Alpino di Vigolzone. Due gli appuntamenti, “Baita in Festa” da sabato 22 a martedì 25 giugno, nel mese di luglio gli appuntamenti danzanti di “Giove balliamo se non piove”.

Estate in Circolo 2024, il ritorno di Baita in Festa

“Si parte sabato prossimo 22 giugno, faremo 4 giorni di Baita in Festa – anticipa il Presidente del Circolo ANSPI Rifugio Alpino Valter Merli – i primi tre giorni saranno con le orchestre: Gianni e la liscio band, orchestra Monti e Paolo Bertoli, si tratta di una tradizione quest’anno per festeggiare il traguardo dei 25 anni di attività del cirolo. La serata finale sarà con il Dj set di musica latino americana con Carlos”.

Audio intervista al Presidente del Circolo Valter Merli

Estate in Circolo 2024, Baita in festa un appuntamento per tutti

“Si tratta di un ciclo di feste paesane – ancora Valter Merli – all’insegna della buona cucina con le specialità piacentine che prepariamo al chiosco della Pellegrina e dell’intrattenimento musicale, ci sarà anche un’area dedicata ai bambini dove i più piccoli si potranno svagare”.

Domenica 30 un evento speciale

“Domenica mattina 30 giugno – racconta Merli – intitoliamo il parco della Pellegrina che è la sede delle feste al Dottor Giuseppe Bacchi, era il medico di famiglia scomparso prematuramente nel 2011, ed era il Presidente el Circolo Anspi fino ad allora. Una persona benvoluta in paese a cui è stato decciso di intitolare il parco, attendiamo la popolazione a partire dalle ore 10. Sarà presente l’Amministrazione Comunale ed altre personalità”.

Estate in Circolo 2024, Giove, balliamo se non piove

“Nel mese di luglio torna Giove, balliamo se non piove – spiega Merli – il nome a questo appuntamento lo ha dato il Dottor Bacchi. Giovedì è un giorno particolare perchè solo noi festeggiamo con serate danzanti, saranno altre 4 serate danzanti con orchestra, cambiamo leggermente il menù che diventa più sbarazzino. Si ballerà ogni giovedì con Angelo Caravaggio, Giorgio Ikebana, Oscar Taboni, Marco e Alice”.

Novità strutturali

“Ci sono delle novità per la nostra struttura – indica Merli – abbiamo effettuato il rifacimento dei due campi per giocare a bocce, disponibili tra qualche giorno e la relativa rete che li contiene e protegge. L’investimento è stato realizzato con il ricavato delle feste.

Le informazioni

Si balla su una pista in acciaio, a disposizione un ampio parcheggio e le serate sono come sempre a offerta libera.