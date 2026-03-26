Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 29 maggio

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 29 marzo 2026 a Piacenza e dintorni. Focus inoltre su altri appuntamenti, mostre e rassegne teatrali del territorio.

Lunedì 23 marzo

Al Teatro Filodrammatici in scena “Non è stata la mano di Dio” in memoria di don Peppe Diana alle ore 20.30.

Al PalabancaEventi di via Mazzini è prevista alle ore 18 la presentazione del volume fotografico “Il Canale della Fame” di Patrizio Maiavacca.

Martedì 24 marzo

Pulcheria 2026 a Piacenza.

Va in scena martedì 24 marzo alle ore 21 al Teatro Filodrammatici di Piacenza “ILVA FOOTBALL CLUB”.

Mercoledì 25 marzo

Alle ore 10, il Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini aprirà le sue porte a un appuntamento speciale pensato per i più giovani: il Concerto di Primavera del Joyful Flute Ensemble.

Giovedì 26 marzo

Pulcheria 2026 a Piacenza.

Alle ore 17 si tiene presso il Circolo dell’Unione l’incontro “PIANURA VERDIANA – L’animo agricolo del Maestro”.

Alle ore 21 a Salsomaggiore Terme (Parma) al Cinema Odeon è in programma la proiezione del docu film “La Montagna magica – il mistero della Pietra di Bismantova”.

Adelmo Cervi ospite alle ore 17.30 allo Spazio Rosso Tiziano presenta Stefano Pronti.

Venerdì 27 marzo

Crescere Connessi, incontro alla Scuola Genitori di Piacenza con Lorella Boccalini alle ore 20.30.

Cronaca di un amore. Callas e Pasolini di Davide Tramontano, libretto di Alberto Mattioli, debutta in prima rappresentazione assoluta al Teatro Municipale di Piacenza venerdì 27 marzo 2026 alle 20, in replica domenica 29 marzo alle 15.30.

Pulcheria 2026 a Piacenza.

Sabato 28 marzo

Presentazione dell’associazione “La luce di Aurora” il 28 marzo al Castello Anguissola Scotti di Agazzano. Inizio alle ore 9.30.

Pulcheria 2026 a Piacenza.

Il Festival C10 Fest U25 al Teatro Trieste 34.

Alle ore 21 al Teatro President in scena la Compagnia Filodrammatica Ancaranese che presenta “Adess ‘enn tutt a post”.

Domenica 29 marzo

Pulcheria 2026 a Piacenza.

Cronaca di un amore. Callas e Pasolini di Davide Tramontano, libretto di Alberto Mattioli, debutta in prima rappresentazione assoluta al Teatro Municipale di Piacenza. Inizio alle ore 15.30.

Il Festival C10 Fest U25 al Teatro Trieste 34.

Alle ore 16:30 al Teatro Manicomics va in scena «IL TONI» di e con AGOSTINO BOSSI di Manicomics Teatrocirco.

ASSOCIAZIONE QUARTIERE ROMA: IL 29 MARZO TORNA IL VIA ROMA STREET MARKET dalle 9 alle 18 numerose bancarelle selezionate da Gina Pagnella in via Roma e ai giardini Merluzzo. Dalle 14 alle 18, dj set John Belpaese. Dalle 14.30 il noto illustratore Giovanni Freghieri disegnerà dal vivo davanti alla sede di Fabbrica & Nuvole: il ricavato sosterrà i progetti dell’Associazione Quartiere Roma. Dalle 15 ai Giardini Merluzzo, spazio al laboratorio da passeggio “Pittori all’aria aperta” con il Centro per le famiglie e Pappa e Pero, mentre per tutta la giornata le attività commerciali della zona resteranno aperte.

Alle 16 è in programma alla Galleria Alberoni una visita guidata speciale intitolata Il Racconto della Passione. I capolavori artistici del Collegio Alberoni narrano la Passione di Cristo.

Rassegne, mostre e vari appuntamenti

“Matinées a Palazzo Farnese”, fino al 3 maggio a Palazzo Farnese la rassegna proposta dall’associazione Amici della Lirica.

“Rido Sogno e Volo”, rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo a Piacenza fino al 29 marzo 2026.

Celebrazioni per il quarto centenario di fondazione della Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli fino a marzo 2026.

“Musica al Lavoro 2026”: diritti, memoria e libertà in quattro appuntamenti culturali fino al 20 novembre 2026.

Allo Spazio Rosso Tiziano la mostra “Atto primo. Colori!” fino al 4 aprile.

Allo Spazio Rosso Tiziano “Piacenza racconta” fino al 28 maggio.

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