Miss Mondo Emilia Romagna a Piacenza sabato 1 luglio

Sarà Terrazza Beatrice di piacenza la splendida location che gli organizzatori diretti da Manuel Zaccaria ” hanno scelto per la tappa cittadina delle selezioni di Miss Mondo Emilia Romagna in occasione di ” The great art summer mood 2023 “.



Sabato 1 luglio dalle ore 21.00 Leonida Bosi presenterà le miss che tra sorrisi, e speranze sfileranno davanti a una selezionata giuria composta da illustre personalità nazionali, tra cui : il famoso paroliere e autore televisivo italiano Fabrizio Berlincioni, la splendida e bravissima attrice italiana Valentina Di Simone, la presidente del consiglio comunale di Piacenza Paola Gazzolo e l’attrice Cindy Liz chee per l’occasione assegneranno le fasce alle bellezze regionali in rappresentanza del bel paese per la finale nazionale di Gallipoli.



A rendere la serata un evento internazionale ci penserà il famoso dj monegasco Max Mantovani proveniente direttamente dal Jimmy’z di Montecarlo che alla presenza anche di ospiti d’eccezione come Fabrizio Cilli di “Uomini e Donne” e la soubrette fotomodella Selvaggia Ston suonerà le hit piu’ belle di sempre.

Un ricco ed esclusivo apericena a tema sarà servito durante la serata per degustare i prodotti del territorio con salumi piacentini accompagnati dal tradizionale gnocco fritto e per omaggiare il Principato di Monaco lo chef cucinerà, col metodo tradizionale a flambe,’ penne vodka e gamberetti e fragole al Grand Marnier, il tutto gustato con i migliori vini locali, champagne e cocktails.