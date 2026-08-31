Trespidi: “Più parcheggi per la guardia medica nell’ex clinica Belvedere, valutare l’acquisto dell’area di via Bianchi”

«Più parcheggi per la guardia medica nell’ex clinica Belvedere: il Comune e l’Ausl valutino l’acquisto dell’area di via Bianchi». A proporlo è Massimo Trespidi, consigliere comunale della civica di centrodestra, che propone di intervenire sul problema degli spazi per la sosta nell’area attorno alla nuova struttura sanitaria di via Gadolini.

«L’ex clinica Belvedere è stata recuperata per ospitare un servizio importante come la continuità assistenziale e la presenza della guardia medica rappresenta certamente un fatto positivo. Ma non possiamo ignorare le criticità che questa nuova funzione porta con sé, a partire dalla carenza di parcheggi per i residenti di via Gadolini» dice Trespidi.

«I residenti mi hanno segnalato una situazione che merita attenzione – spiega poi l’esponente di centrodestra – perché in questa zona i posti auto sono già pochi e l’arrivo di un servizio destinato ad avere un’affluenza quotidiana rischia inevitabilmente di aumentare la pressione sulla sosta».

Da qui la proposta, individuata dallo stesso consigliere durante un sopralluogo nel quartiere: valutare l’acquisizione, da parte del Comune o dell’Ausl, dell’area privata incolta situata in via Bianchi, dove in passato era presente un distributore di carburante, per trasformarla in un parcheggio a servizio della zona e, in particolare, dell’ex clinica Belvedere.

«Credo che questa possa essere una soluzione concreta e capace di produrre un doppio risultato positivo – sottolinea Trespidi –. Da una parte si potrebbe recuperare e riqualificare un’area oggi in condizioni di forte degrado e dall’altra si creerebbero nuovi posti auto, dando una risposta sia a chi si reca alla continuità assistenziale sia ai residenti che già oggi devono fare i conti con una disponibilità limitata di parcheggi».