Dal 7 all’11 agosto torna a Cassano di Ponte dell’Olio la 41ª Festa del Cotechino, organizzata dalla Pro Loco Amici di Cassano.

La buona cucina sarò di casa con il protagonista assoluto della manifestazione: il cotechino, da gustare con polenta, gorgonzola o alla piastra. Nel menù anche spiedini e tante altre specialità legate al territorio piacentino. L’estate a Cassano di Ponte dell’Olio sarà inoltre rinfrescata dai cocktail del Caffè Italia di Rivergaro.

Anche il divertimento non mancherà nelle cinque serate grazie all’ottima musica dal vivo con le orchestre Paolo Bertoli, Graziano Ciani, Lara Agostini e Federica Cocco. Gran finale martedì 11 agosto con il DJ set “La Festa nella Festa” e la Shary Band.

L’ingresso è libero.

Festa del Cotechino a Ponte dell’Olio dal 7 all’11 agosto 2026

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