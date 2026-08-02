Tutto pronto per la Sagra di San Rocco 2026 al campo sportivo di Gazzola all’8 al 10 agosto. Saranno tre serate dedicate al buio cibo, alla musica e al divertimento per tutte le età.

Oltre alle specialità della cucina piacentina e alla pizza, cittadini e visitatori troveranno bancarelle, giochi per bambini e il tradizionale banco di beneficenza.

Ad animare le serate ci penseranno le orchestre Monti, Daniela Cavanna e Paolo Bertoli, che si esibiranno sulla pista d’acciaio di 300 metri quadrati.

L’ingresso è a offerta libera. Per informazioni è possibile consultare i canali social della Pro Loco Gazzola.

Sagra di San Rocco 2026

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