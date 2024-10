Festa del Salame a Cremona 2024, dal 4 al 6 ottobre tante eccellenze ed eventi curiosi – AUDIO

Festa del Salame a Cremona 2024 dal 4 al 6 ottobre, un fine settimana in cui il centro storico si trasforma in un percorso del gusto. Presenti stand di produttori specializzati da tutta italia con possibilità di degustazioni e acquisti in un percorso ghiotto. Un programma di eventi corposo presso il Palasalame con iniziative appetitose per tutte le età e tante sorprese.

Festa Salame Cremona 2024, l’evento

“ Venerdì debutta la sesta edizione della festa del salame – anticipa Stefano Pellicciardi di SGP che organizza l’evento – partiamo da precedenti incoraggianti, grande sucesso di pubblico delle precedenti edizioni, la soddisfazione degli espositori per gli affari fatti , ottima anche la ricaduta sul territorio. Tre place importanti speriamo di essere all’altezza annche quest’anno”.

Intervista con Stefano Pellicciardi di SGP a Radio Sound

Festa Salame Cremona 2024, le curiosità

“Quest’anno di novità ce ne saranno tre o quattro e saranno davvero belle – ancora Pellicciardi – realizzaremo la stele di rosette di Cremona un muro edibile alto due metri fatto di rosette che saranno farcite di salame, in totale 300 panini farciti con salame Cremona IGP e allocati su questa parete. Abbiamo un po giocato sulla stele di rosette che ha aiutato a tradurre i geroglifici, la stele di rosette di Cremona aiuterà il visitatore a raggiungere la retta dvia del buongusto e la tradizione”.

La maxi focaccia al salame

“Un’altra cosa curiosa e gustosa è la maxi foccaccia al salame – racconta Pellicciardi – sarà una maxi focaccia di quattro metri per due che come le rosette sarà realizzata sabato pomeriggio dall’ Associazione Panificatori Cremonesi, per farcirla occorreranno almeno 30 chili di salame Cremona, celebrerà con la farcitura il prodotto che viene festeggiato in questa manifestazione”.

Festa Salame Cremona 2024, un gusto di gelato

“Un’altra curiosità che richiede però diciamo uno sforzo culturale non indifferente – precisa Stefano Pellicciardi – è il pangelato al salame, la gelateria i portici di Cremona mette a disposizione del pubblico le sue abilità tecniche, artistiche e creative rendendo gelatabile uno dei gusti della tradizione più amati dagli italiani ovvero il salame. Diciamo che il gelato abbandona le soglie tradizionali e varca quella del salato con il salame.

Festa Salame Cremona 2024, 40 produttori da tutta italia e un cartellone di eventi

“La parte del leone sarà fatta dai 40 produttori di salame provenienti da tutta Italia che venderanno e faranno gustare il meglio delle loro eccellenze– racconta Pellicciardi – dal salame Cremona a quello mantovano, dallo Strollino al felino, dalla soppressa veneta al ciauscolo per arrivare al Milano solo per citarne alcuni”.

Il Palasalame in piazza Roma

“In piazza roma ci sarà una tensostruttura che abbiamo chiamato Palasalame – anticipa Pellicciardi – in cui si terranno tutti i momenti di spettaccolo previsti nel nostro progrmma molto ricco. All’interno show cocking, disfide gastronomiche, degustazioni guidate, presentazione di libri e sarà il cuore vivo e pulsante della kermesse”.

Il villaggio della Mostarda

“Sempre in piazza Roma ci sarà il villaggio della mostarda – ancora Pellicciardi – con una decina di produttori e commercianti di mostarda rigorosamente cremonesi che saranno presenti per tutti e tre i giorni, un’operazione sinergica per promuovere due prodotti che danno prestigio alla ccittà di Cremona”.

Alcuni appuntamenti

“Al pala salame tanti appuntamenti – anticipa Pellicciardi – si va dal marughino sbagliato realizzato da Mazzini, all’appuntamento da nord a sud preparato dai ragazzi della scuola alberghiera che prepareranno tre piatti rappresentativi di nord, centro e sud a base di salame, il pranzo è servito con gli chef della strada del gusto cremonese che prepareranno nei tre giorni un vero e proprio menu a base di salame”.

Informazioni

“Il programma è molto ricco e corposo – indica Pellicciardi – dotato anche di un elevato tasso di originalità lo trovate sul sito della manifestazione.

Il Programma

Per visionari il ricco programma della manifestazione clicca qui

Gli eventi del Fuori Salame

Quest’anno, la Festa del Salame promette di essere un’esperienza indimenticabile! Per chi non vuole rassegnarsi alla fine della kermesse più golosa d’Italia, il Cremona Po diventa il centro ideale di un evento fuori salame che si terrà il weekend successivo.

SABATO 12 OTTOBRE 2024

11.00 – 18.00, Galleria Centro Commerciale Cremona Po

TIRO AL SALAME

Dopo il grande successo della scorsa edizione, siamo entusiasti di riproporre il divertentissimo gioco del Tiro al Salame! Il nostro stand, decorato a tema, invita grandi e piccini a sfidarsi nel centrare con un cerchio fluorescente la base di vari salami impilati. Chi riuscirà nell’impresa, potrà portarsi a casa un pregiato esemplare dell’ambito salume. Non mancate, il divertimento è assicurato!

Evento gratuito

15.00 – 18.30, Galleria Centro Commerciale Cremona Po

LABORATORI PER BAMBINI

Nel piazzale Est della Galleria del Centro Commerciale Cremona Po verranno realizzati divertenti laboratori per bambini. Mamme e papà, nonni e zii potranno prendersi una pausa dallo shopping facendo partecipare i bambini alle attività pensate per loro! Il salame sarà l’indiscusso protagonista ma solo le abili manine di piccole e piccoli accompagnati dai nostri educatori renderanno davvero speciale l’esperienza del Fuori Salame.

Evento gratuito

DOMENICA 13 OTTOBRE 2024

15.00 – 18.00, Galleria Centro Commerciale Cremona Po

MAXI PANINO AL SALAME

Amanti del salame, questo evento è per voi! I visitatori più golosi del Cremona Po potranno deliziarsi osservando i talentuosi studenti della Scuola Einaudi, indirizzo alberghiero, mentre preparano un gigantesco panino farcito con irresistibili fette di salame. Dopo aver ammirato questa prelibatezza, potrete anche assaggiarla: il maxi panino verrà infatti tagliato e distribuito a tutti i presenti. Non perdete questa occasione unica per soddisfare il vostro palato!

Evento gratuito

15.00 – 18.30, Galleria Centro Commerciale Cremona Po

LABORATORI PER BAMBINI

A chiudere il Fuori Salame saranno i bambini e le bambine chiamati a raccolta a partecipare ai nostri divertenti laboratori. Nel piazzale Est della Galleria del Centro Commerciale Cremona Po genitori, nonni e zii potranno posare le borse dello shopping e godersi un po’ di tempo lento facendo partecipare i bambini alle attività a loro dedicate! Il salame sarà l’indiscusso protagonista ma solo la maestria dei bambini, accompagnati dai nostri educatori renderanno davvero speciale l’esperienza del Fuori Salame.

Evento gratuito