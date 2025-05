Fiume di applausi a XNL per Stefano Massini e il suo nuovo libro “Donald”

C’era il pubblico delle grandi occasioni, mercoledì sera a XNL Piacenza, ad accogliere Stefano Massini, per la presentazione del suo “Donald”, il libro del momento appena uscito per Einaudi. L’evento, che ha registrato subito il sold out, si è aperto

con il saluto del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli e dalla direttrice artistica di XNL Teatro Paola Pedrazzini, che ha ringraziato l’artista, sottolineandone il grande valore, per il “regalo” di aver scelto Piacenza per la presentazione suo del libro, insieme a Roma, Firenze e Milano, grazie anche allo speciale rapporto che lo lega a XNL Teatro e al

Festival di Veleia dove, in veste di attore, tornerà il 22 luglio con una narrazione civile sulla congiura di Catilina dal titolo “Il corrotto”. Quando ha preso la parola, Massini ha chiarito subito al pubblico che non avrebbe presentato il libro in modo tradizionale, ma lo avrebbe raccontato “come una di quelle storie che gli anziani condividevano attorno al fuoco”.

Ha preso così il via un racconto trascinante, ed esilarante, che ha incantato i presenti con la storia di quel che fu Trump prima di Trump e di come il giovane golden boy abbia creato il mito di se stesso e costruito il mosaico della propria leggenda.

Dalla famiglia agli anni della scuola, dall’azienda di famiglia, alla Cadillac con la scalata trionfale del mercato immobiliare, dalla conquista di New York fino alla torre piú alta di tutte che porta il suo nome, e poi al suo rapporto con le donne: l’ossessione per la conquista e la golden wife.

Un racconto vorticoso, picaresco e graffiante, a tratti terribile, messo in scena dal grande autore-attore al quale il pubblico ha tributato un lungo, incontenibile applauso, al quale Massini a risposto intrattenendosi a lungo, con generosità, per il tradizionale firmacopie.