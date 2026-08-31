Festa della Coppa Piacentina D.O.P 2026 a Carpaneto dal 4 al 7 settembre 2026: i 90 anni della locale Pro Loco. Venerdì: Radio Sound Quiz Show

Festa della Coppa Piacentina D.O.P 2026 a Carpaneto dal 4 al 7 settembre 2026: venerdì: Radio Sound Quiz Show. Insieme alla 68ª edizione dell’evento si celebra anche un importante traguardo: i 90 anni dalla fondazione della Pro Loco di Carpaneto Piacentino. Un anniversario prestigioso che rende questa edizione ancora più speciale, nel segno della tradizione, della comunità e della storia del territorio piacentino.

Il Presidente Alessandro Corradini e il Direttivo Pro Loco Carpaneto

Era il 1936 quando un gruppo di abitanti di Carpaneto, guidati da Carlo Nazzani, costituiva la prima Pro Loco della Provincia di Piacenza. Un’Associazione che fin dalle sue origini si proponeva di promuovere il territorio di Carpaneto, esaltando la sua vocazione agricola e commerciale, oltre che alle sue specialità enogastronomiche. Quella che era nata come una scommessa di pochi, ben presto si è trasformata nella storia di un paese intero: generazioni di Carpanetesi che nei decenni a venire hanno saputo scrivere pagine di successi, rappresentando il meglio di una comunità orgogliosa della propria identità. 90 anni di storia non possono essere certo riassunti in poche righe, tante sono le iniziative grazie alle quali la nostra Associazione si è distinta e per cui oggi gode della considerazione che gli è riconosciuta.

Non possiamo però non parlare del vanto più grande della Pro Loco di Carpaneto: la nostra Festa della Coppa, il momento dell’anno forse più atteso da un paese intero e da tutti coloro i quali apprezzano la “Piacentinità” nella sua migliore accezione. Ideata nel 1952, la Festa prosegue ormai da 68 edizioni; ma la longevità di una manifestazione come questa non deve stupire quando al centro della scena c’è il meglio dell’arte norcina italiana: la Coppa Piacentina. Abituati come siamo ad essere circondati da questa eccellenza, nemmeno ci rendiamo veramente conto della fortuna che abbiamo ad abitare nella Città della Coppa D.O.P., titolo di cui Carpaneto si può fregiare senza timore di smentita.

E per festeggiare questo doppio compleanno, il Direttivo Pro Loco Carpaneto ha ritenuto di candidare la Festa della Coppa Piacentina D.O.P. alla certificazione di “Sagra di Qualità”, riconoscimento rilasciato dall’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) alle feste locali di maggior pregio. Oltre a questo, nel 2026 la nostra Associazione è diventata ufficialmente un Ente del Terzo Settore, regolarmente iscritta presso il Registro Nazionale. Si tratta di un passaggio importate, ultimo capitolo di una storia che prosegue con determinazione, forte di un retaggio unico ed ineguagliabile.

Ma diamo uno sguardo alla Festa di quest’anno: sempre più bella, sempre più ricca! Il cibo dei nostri stand gastronomici, i bar e i locali pieni di gente e di voglia di divertirsi insieme. I giochi della Ruota della Coppa, della Grande Tombola, una rinnovata Caccia alla Coppa e la seconda edizione della Gara di Panini. Mostre di fotografia e di pittura nel palazzo comunale. Musica? Ce n’è per tutti i gusti: dalle serate delle orchestre del liscio, al Quiz di Radio Sound, fino al grande spettacolo di Rewind ’90 e le esibizioni delle band dal vivo.

Da non perdere la novità 2026: il Morning Club di sabato mattina in Piazza XX Settembre, rifocillati dai panini del nostro Punto Coppa. Torna inoltre un altro appuntamento storico: domenica pomeriggio assisteremo al corteo per le vie del paese con costumi d’epoca, sbandieratori, e nientedimeno che la Regina della Coppa accompagnata dal Principe Salamoff. Immancabile poi la presenza dei salumifici del territorio con i loro punti vendita, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, grazie al quale riproporremo anche il piacevolissimo aperitivo di sabato pomeriggio curato dallo Chef Daniele Reponi. In ultimo, lunedì sera ci salutiamo come da manuale: occhi al cielo per i classici fuochi d’artificio!

I grazie da dire sono tanti… se anche la Festa di quest’anno potrà definirsi un successo, sarà il risultato dell’impegno condiviso di un intero sistema: istituzioni, volontari, associazioni, esercenti e realtà produttive locali, che da decenni lavorano insieme per custodire e promuovere un patrimonio fatto di tradizioni, qualità e accoglienza. La Festa della Coppa Piacentina D.O.P. continua, dunque, a perseguire la missione che ne ha ispirato la nascita: valorizzare un’eccellenza agroalimentare simbolo del territorio e, attraverso di essa, raccontare la storia, la cultura e l’essenza del paese di Carpaneto. Un grazie, infine, a tutti i partner e sponsor che a vario titolo sostengono gli sforzi della Pro Loco di Carpaneto e dei suoi volontari, che operano con passione nel segno di chi ci ha preceduto.

A voi tutti l’augurio di una splendente 68^ Festa della Coppa! Viva Carpaneto! Viva la Festa della Coppa Piacentina D.O.P.!

Festa della Coppa Piacentina D.O.P 2026 a Carpaneto il programma

Venerdì 4 settembre

18.00 – In Piazza XX Settembre apertura Punto Coppa Pro Loco Carpaneto

– In Piazza XX Settembre apertura Punto Coppa Pro Loco Carpaneto 19.30 – In Piazza XX Settembre apertura gioco Ruota della Coppa

– In Piazza XX Settembre apertura gioco 20.30 – In Piazza Oliveti musica con Catastrofic Band , in collaborazione con Bar Osteria Croce Bianca

– In Piazza Oliveti musica con , in collaborazione con Bar Osteria Croce Bianca 21.00 – Presso la Sala BOT del Palazzo Municipale inaugurazione Mostra Fotografica

– Presso la Sala BOT del Palazzo Municipale inaugurazione 21.30 – In Piazza XX Settembre serata musicale Radio Sound Quiz Show

– In Piazza XX Settembre serata musicale 21.30 – In Piazza Scotti da Vigoleno ballo con Orchestra Giorgio Ikebana

Sabato 5 settembre

11.00 – In Piazza XX Settembre apertura Punto Coppa Pro Loco Carpaneto

– In Piazza XX Settembre apertura Punto Coppa Pro Loco Carpaneto 11.00 – In Piazza XX Settembre Morning Club con Bounce2Beat e brunch al Punto Coppa Pro Loco Carpaneto

– In Piazza XX Settembre con Bounce2Beat e brunch al Punto Coppa Pro Loco Carpaneto 16.00 – Presso i Giardini di Viale Vittoria Giochi per Bambini , in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”

– Presso i Giardini di Viale Vittoria , in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Raggio di Sole” 17.00 – In Piazza XX Settembre Caccia alla Coppa , in collaborazione con l’Orffina dei Bambini

– In Piazza XX Settembre , in collaborazione con l’Orffina dei Bambini 18.30 – In Piazza XX Settembre apertura gioco Ruota della Coppa

– In Piazza XX Settembre apertura gioco 18.00 – In Piazza XX Settembre Aperitivo con i vini del territorio abbinati ai panini preparati dal Chef Daniele Reponi , in collaborazione con il Consorzio di Tutela Salumi D.O.P. Piacentini

– In Piazza XX Settembre , in collaborazione con il Consorzio di Tutela Salumi D.O.P. Piacentini 19.30 – In Piazza Scotti da Vigoleno balli di gruppo con Bailar Salsa

– In Piazza Scotti da Vigoleno balli di gruppo con 21.30 – In Piazza Scotti da Vigoleno ballo con Orchestra Federica Cocco

– In Piazza Scotti da Vigoleno ballo con 21.30 – In Piazza Oliveti grande spettacolo musicale REWIND ’90

Domenica 6 settembre

7.30 – 33ª Camminata delle Tre Valli , a cura del Gruppo Marciatori di Carpaneto, con partenza dal Palazzetto dello Sport di Via San Lazzaro

– , a cura del Gruppo Marciatori di Carpaneto, con partenza dal Palazzetto dello Sport di Via San Lazzaro 8.00 – Grande Fiera delle bancarelle per le vie del paese

– Grande per le vie del paese 8.00 – In Via Roma 26° Bazarino , mercatino dell’usato dei ragazzi

– In Via Roma , mercatino dell’usato dei ragazzi 9.00 – In Via Cesare Battisti esposizione statica di vetture classiche e Youngtimer , a cura del Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca

– In Via Cesare Battisti esposizione statica di , a cura del Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca 9.00 – In Piazza XX Settembre apertura punti vendita dei salumifici del Consorzio dei Salumi Piacentini D.O.P.

– In Piazza XX Settembre apertura punti vendita dei 9.45 – In Piazza XX Settembre inaugurazione della 68ª Festa della Coppa Piacentina D.O.P. , alla presenza delle autorità, in collaborazione con il Gruppo Folkloristico Musicale “La Coppa” e Radio Sound

– In Piazza XX Settembre inaugurazione della , alla presenza delle autorità, in collaborazione con il Gruppo Folkloristico Musicale “La Coppa” e Radio Sound 11.00 – In Piazza XX Settembre apertura Punto Coppa Pro Loco Carpaneto e gioco Ruota della Coppa

– In Piazza XX Settembre apertura Punto Coppa Pro Loco Carpaneto e gioco 16.00 – In Piazza XX Settembre diretta radiofonica e intrattenimento musicale con Radio Sound

– In Piazza XX Settembre diretta radiofonica e intrattenimento musicale con 16.30 – In Piazza XX Settembre e per le vie del paese Corteo Storico con costumi d’epoca e spettacolo degli Sbandieratori

– In Piazza XX Settembre e per le vie del paese con costumi d’epoca e spettacolo degli Sbandieratori 18.00 – In Piazza XX Settembre Gara di Panini

– In Piazza XX Settembre 18.30 – In Piazza Scotti da Vigoleno, presso la pista da ballo, esibizione e Baby Dance per bambini a cura dell’Associazione Danza Insieme Carpaneto

– In Piazza Scotti da Vigoleno, presso la pista da ballo, esibizione e per bambini a cura dell’Associazione Danza Insieme Carpaneto 19.30 – In Piazza XX Settembre aperitivo in musica con i Daffodils

– In Piazza XX Settembre 21.30 – In Piazza Scotti da Vigoleno ballo con Ringo Story

Lunedì 7 settembre

19.00 – In Piazza XX Settembre apertura Punto Coppa Pro Loco Carpaneto

– In Piazza XX Settembre apertura Punto Coppa Pro Loco Carpaneto 19.30 – In Piazza XX Settembre apertura gioco Ruota della Coppa

– In Piazza XX Settembre apertura gioco 21.00 – In Piazza Oliveti musica con I-Doll , in collaborazione con Bar Osteria Croce Bianca

– In Piazza Oliveti musica con , in collaborazione con Bar Osteria Croce Bianca 21.00 – In Piazza Scotti da Vigoleno Grande Tombola della Coppa , in collaborazione con Radio Sound

– In Piazza Scotti da Vigoleno , in collaborazione con Radio Sound 23.30 – Gran Finale con Fuochi d’Artificio, visibili in tutto il paese

Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre

In Piazza XX Settembre, Punto Coppa Pro Loco Carpaneto , i giochi “Ruota della Coppa” e “Pesa la Coppa e Vinci!” e i gadget ufficiali Festa della Coppa

, i giochi e e i gadget ufficiali Festa della Coppa Chioschi enogastronomici a cura delle associazioni Pro Loco Carpaneto, Giardini di Viale Vittoria, ASD Garisti Piacentini Fario (Via Vittorio Veneto), Gruppo Alpini Carpaneto (Via Papa Giovanni XXIII), Pizzeria “Vecchia Crociana” (in Via Scotti da Vigoleno, presso il cortile della Parrocchia) e Pubblica Assistenza Carpaneto Soccorso (sede di Via Leopardi)

a cura delle associazioni Pro Loco Carpaneto, Giardini di Viale Vittoria, ASD Garisti Piacentini Fario (Via Vittorio Veneto), Gruppo Alpini Carpaneto (Via Papa Giovanni XXIII), Pizzeria “Vecchia Crociana” (in Via Scotti da Vigoleno, presso il cortile della Parrocchia) e Pubblica Assistenza Carpaneto Soccorso (sede di Via Leopardi) Nel cortile del Palazzo Municipale 48ª Mostra dei Pittori di Carpaneto , a cura della Società “Amici del Mutuo Soccorso”

, a cura della Società “Amici del Mutuo Soccorso” Al primo piano del Palazzo Municipale e in Sala BOT Mostra Fotografica , allestita dal CINE CLUB Piacenza – Circolo fotografico “Non Solo Foto”

, allestita dal CINE CLUB Piacenza – Circolo fotografico “Non Solo Foto” AperiDOP con salumi D.O.P. Piacentini presso gli esercizi del paese aderenti

con salumi D.O.P. Piacentini presso gli esercizi del paese aderenti Nelle vie del paese espositori, hobbisti, creativi e intrattenimenti per bambini

Nel Piazzale Giuseppe Rossi, Luna Park.