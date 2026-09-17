“Diamo radici al futuro”, torna la Festa dell’Albero e della Natura

È stata presentata questa mattina, nella Sala Giunta della Provincia di Piacenza, la diciassettesima edizione di “Diamo radici al futuro – Festa dell’Albero e della Natura”, l’iniziativa di educazione ambientale promossa dall’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta insieme all’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza e Comune di Bobbio, e con la collaborazione di numerose realtà (ben 35) che contribuiranno alla realizzazione delle attività educative e formative rivolte agli studenti.

Alla presentazione sono intervenuti Monica Patelli, presidente della Provincia di Piacenza, Roberto Pasquali, sindaco di Bobbio e presidente pro-tempore dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, insieme a Erika Marzari, docente della scuola secondaria di secondo grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio, a Marco Labirio, presidente della ditta Gamma, sponsor dell’iniziativa, e presidente dello Sci Club Bobbio, e a Chiara Gemmati, responsabile delle relazioni esterne del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

L’evento si svolgerà venerdì 25 settembre, a partire dalle ore 10.30, nella suggestiva cornice delle Vallette di Ceci, a Bobbio, e vedrà protagonisti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Ottone, Marsaglia, Bobbio, Perino e Travo, chiamati a vivere una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente, alla sostenibilità, al volontariato, allo sport e alle sane abitudini.

«In un tempo in cui i cambiamenti climatici e la fragilità degli ecosistemi sono sotto gli occhi di tutti, educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente non è più soltanto un’opportunità, ma una responsabilità collettiva – ha dichiarato Monica Patelli, Presidente della Provincia di Piacenza -. Questa manifestazione rappresenta dunque un investimento concreto sul futuro: attraverso esperienze dirette, le nostre ragazze e i nostri ragazzi imparano che la tutela del territorio, delle risorse naturali, la biodiversità del bene comune dipende anche dai comportamenti quotidiani di ciascuno di noi».

«La tutela dell’ambiente si costruisce partendo dai più giovani a cui dobbiamo insegnare l’educazione, il rispetto, in particolare il rispetto dell’ambiente- ha sottolineato Roberto Pasquali, sindaco di Bobbio e presidente pro-tempore dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta -. Con questa manifestazione vogliamo offrire ai ragazzi un’esperienza concreta, capace di trasformare la conoscenza del territorio in rispetto, responsabilità e cittadinanza attiva. Questa iniziativa è ormai una tradizione dell’avvio dell’anno scolastico: con l’ausilio dei carabinieri forestali, i bambini impareranno come si mette a dimora un albero e che cosa significhi per l’ambiente». Quindi il grazie di Pasquali a tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa.

Erika Marzari, docente dell’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio ha aggiunto:

«La scuola ha il compito di formare cittadini consapevoli e lo fa anche attraverso tante iniziative grazie alla collaborazione, al lavoro di rete con e per il territorio: giornate come questa permettono agli

studenti di imparare sul campo, rendendoli protagonisti di una cultura della sostenibilità che guarda al futuro. Nel corso della manifestazione, come da tradizione, saranno assegnate diverse borse di studio»

Il programma della giornata prevede il raduno degli studenti alle 10.30, seguito dall’alzabandiera, dai saluti delle autorità e dalla consegna delle borse di studio agli alunni della scuola secondaria. A seguire prenderanno avvio le attività laboratoriali, che proseguiranno nel pomeriggio dopo il pranzo comunitario.

I laboratori proposti saranno tredici. ‹‹Queste attività rappresentano il frutto dell’impegno e della collaborazione delle numerose associazioni e realtà del territorio che hanno scelto di mettere a disposizione tempo, energie e competenze – evidenzia Chiara Gemmati del Consorzio Bonifica Piacenza -. Il programma si articolerà in quattro filoni tematici: ambiente e natura, volontariato e associazioni, musica, sport e benessere; nello specifico, i partecipanti potranno vivere esperienze dedicate alla conoscenza del mondo delle api, alla piantumazione e alla scoperta delle specie arboree, prendere parte a laboratori artistici ispirati alla natura, assistere a dimostrazioni di primo soccorso e a incontri con i Vigili del Fuoco, oltre a cimentarsi in attività musicali, sportive e in iniziative dedicate al movimento e alla salute››.

Marco Labirio, presidente della ditta Gamma e dello Sci Club Bobbio, ha osservato:

«Sostenere questa iniziativa significa investire nel futuro della nostra comunità: crediamo sia fondamentale accompagnare le nuove generazioni (nella nostra valle ci sono circa 500 giovani che non possiamo perdere, ne va del futuro della valle) in un percorso che unisce educazione ambientale, benessere e valori condivisi, e, in particolare, come Sci Club è un onore ospitare presso la nostra questo evento con i suoi laboratori».

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a venerdì 2 ottobre.