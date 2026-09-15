Festival dell’Anolino Magiostrino, dal 18 al 20 settembre gusto, musica e tradizione a Cortemaggiore

Dal 18 al 20 settembre Cortemaggiore torna a celebrare uno dei simboli più amati della tradizione gastronomica piacentina. Piazza Patrioti sarà il cuore del Festival dell’Anolino Magiostrino 2026, tre giorni dedicati al gusto, alla convivialità e all’intrattenimento, tra stand gastronomici, musica dal vivo e appuntamenti per tutte le età.

Un fine settimana organizzato dall’Associazione Turistica Cortemaggiore pensato per ritrovarsi attorno a una delle specialità che più rappresentano la cultura culinaria del territorio: gli immancabili anolini, protagonisti assoluti di una festa che unisce tradizione e voglia di stare insieme.

Venerdì 18 settembre: si accendono i fornelli

Il Festival prenderà il via venerdì 18 settembre. Dalle 19.30 saranno aperti gli stand gastronomici in Piazza Patrioti, dando ufficialmente il via al weekend all’insegna dei sapori della tradizione.

A partire dalle 22.00, spazio alla musica dal vivo con gli Antani Project, pronti ad accompagnare la serata con il loro spettacolo.

Sabato 19 settembre: ancora anolini e musica

La festa proseguirà sabato 19 settembre, con gli stand gastronomici nuovamente operativi dalle 19.30.

La serata continuerà poi a ritmo di musica: alle 22.00 saliranno sul palco i Jovanotte, per un live dedicato alle canzoni di Jovanotti e per una seconda serata all’insegna del divertimento.

Domenica 20 settembre, il cuore del Festival

Sarà però domenica 20 settembre la giornata centrale della manifestazione, con un programma particolarmente ricco.

Si comincia alle 11.30 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura degli stand gastronomici, per una giornata da vivere a tavola e in compagnia.

Alle 16.00 torna uno degli appuntamenti più attesi e caratteristici del Festival: l’immancabile gara di preparazione degli anolini, che quest’anno vedrà alla conduzione lo chef Daniele Persegani.

Nel pomeriggio, alle 18.00, spazio all’aperitivo e a una sfida tutta da vivere tra domande, curiosità e divertimento con Lo Sdellone di Piacenza Memes e Trivia Night.

Alle 19.30 si torna a tavola per l’ultima serata gastronomica del Festival, prima del gran finale musicale. Dalle 21.30, infatti, saranno i Deja Vu a chiudere in musica la tre giorni di Cortemaggiore.

Un weekend nel segno della tradizione

Il Festival dell’Anolino Magiostrino si conferma così un appuntamento capace di mettere insieme enogastronomia, tradizione, musica e socialità, trasformando Piazza Patrioti in un punto di incontro per il territorio.

Tre giornate per riscoprire i sapori della cucina piacentina, assistere agli spettacoli e vivere insieme l’atmosfera di una festa che ha nell’anolino il suo protagonista indiscusso.

L’appuntamento è a Cortemaggiore, in Piazza Patrioti, dal 18 al 20 settembre 2026.