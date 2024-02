Rugby – Lyons Under 18 ancora vincenti: sconfitto lo Jesi per 38-8

Prova di grande maturità per l’Under 18 Lyons, che porta a casa una vittoria importante sullo Jesi nonostante abbia trascorso 3/4 della gara in inferiorità numerica. Dopo il cartellino rosso mostrato a Binati al 18’ per placcaggio pericoloso, i giovani Leoni non si sono disuniti, continuando a macinare gioco e infliggendo una netta sconfitta agli ospiti. Saranno sei le mete marcate dai bianconeri, a fronte di una sola marcatura pesante realizzata dagli ospiti solo nel finale di partita.

La cronaca

Contro i volenterosi marchigiani i Lyons hanno fatto valere la loro superiorità tecnica e fisica, controllando il gioco con la mischia e sfruttando gli spazi con i trequarti. Ad aprire le marcature è stato Franzoso al 14’, bravo a farsi largo nella difesa a finalizzare. I 10 minuti successivi sono i più difficili della gara, con il cartellino rosso subito e un calcio piazzato a segno per gli ospiti, che hanno fatto sognare il colpaccio allo Jesi. Ma nel finale di frazione sono stati i bianconeri a rimettere in rotta la nave, prima con una meta di Cordani al largo al termine di una bella combinazione dei trequarti, poi con Mazzocchi a finalizzare il lavoro degli avanti.

In apertura di secondo tempo è ancora Franzoso a marcare la fondamentale quarta meta per i suoi, inseguendo un calcio lungo in area di meta e schiacciando l’ovale prima degli avversari. I cambi hanno mantenuto alto il livello della prestazione per i Lyons, portando altre due segnature con gli avanti, firmate da Mazzoni e D’Onofrio. Nel finale di gara, a segno lo Jesi con la meta della bandiera.

Scampato il pericolo, i Giovani Leoni sono attesi da quella che rischia di essere la sfida decisiva del campionato. Domenica 11 febbraio sono attesi dalla trasferta di Pesaro, per affrontare la capolista del Campionato Interregionale e cercare il sorpasso in vetta, in una sfida tra le due formazioni finora imbattute.

Emilbanca Rugby Lyons vs Rugby Jesi 38-8

Emilbanca Rugby Lyons: Cordani; Locca, Belforti, Seminari, Bosoni; Franzoso, Isola Fi; Barbieri, Mazzocchi, Binati; Mutti, Isola Fr; D’Onofrio, Bolzoni, Montesissa. Allenatori: Salvetti, Bergamaschi, Mozzani

Marcature: pt 14’ m Franzoso tr Franzoso (7-0), 20’ cp Jesi (7-3), 28’ meta Cordani (12-3), 34’ meta Mazzocchi tr Franzoso (19-3) st 38’ m Franzoso (24-3), 60’ m Mazzoni tr Russo (31-3), 65’ m D’Onofrio tr Russo (38-3), 68’ m Jesi (38-8)