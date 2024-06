McDonald’s approda a Castel San Giovanni: “Opportunità di lavoro concreta”. Apertura il 12 giugno, domenica 16 la grande inaugurazione

Era stato annunciato e ufficializzato un paio di mesi fa, ora è finalmente giunto il momento del taglio del nastro. Parliamo del nuovo ristorante McDonald’s pronto ad aprire a Castel San Giovanni. Il punto vendita sorgerà lungo la via Emilia Pavese, all’ingresso della cittadina per chi proviene da Piacenza.

Nell’aprile scorso la celebre catena di fast food aveva avviato un ciclo di colloqui per selezionare il personale da impiegare nel nuovo locale: una trentina le persone hanno trovato lavoro grazie al nuovo innesto nel tessuto castellano.

“McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità”, spiega l’azienda.

Mc Donal’s a Castel San Giovanni, grande festa domenica 16 giugno

L’apertura ufficiale è in programma il prossimo 12 giugno alle 11. Da quel momento il ristorante osserverà i seguenti orari: dalla domenica al giovedì dalle 07:00 alle 01:00; il venerdì e il sabato dalle 07:00 alle 03:00.

Il taglio del nastro, accompagnato da una grande festa, è in programma invece domenica 16 giugno alle 15. Durante la giornata saranno organizzati vari momenti con musica e giochi. Dalle 15 per tutti i bambini ci saranno postazioni con giochi realizzati in legno dove si organizzeranno mini tornei. Animatori in costume e spettacoli per bambini, presenza di un fotografo che regalerà foto ricordo ai clienti della giornata.

Durante la giornata si esibiranno anche i ragazzi dell’istituto Colombini di Piacenza, studenti e spettacoli selezionati tramite il recente evento Colombini’s Got Talent. In programma anche laboratori creativi legati all’ambiente e poi alle ore 18 torta per tutti i presenti.

Il tutto animato e raccontato con collegamenti in diretta su Radio Sound