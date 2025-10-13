Controlli lungo le strade nel fine settimana: sei patenti ritirate, cinque veicoli sottoposti a fermo e giovani segnalati per droga

Nell’ultimo fine settimana, i carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza hanno svolto una serie di interventi mirati sul territorio, con l’obiettivo di contrastare la guida in stato di ebbrezza, l’uso di sostanze stupefacenti e il mancato rispetto degli obblighi previsti in caso di incidente stradale. Grazie ad un’azione capillare di sorveglianza, sono stati ottenuti risultati significativi in termini di sicurezza e prevenzione.

Alcol alla guida

Durante i controlli, i carabinieri hanno fermato numerosi veicoli e sottoposto i conducenti a test etilometrici, riscontrando diversi casi di guida in stato di ebbrezza. Un primo intervento si è svolto in Rivergaro, dove i militari del Radiomobile hanno fermato un 53enne residente a Pianello Val Tidone, alla guida di una utilitaria. Sottoposto a test etilometrico, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 2,04 g/l e 1,90 g/l, valori ben oltre i limiti consentiti dalla legge. La sua patente di guida è stata ritirata, mentre il veicolo, di proprietà di una terza persona, non è stato sottoposto a sequestro.

A Gragnano Trebbiense, un 32enne residente in quella zona, è stato fermato dopo aver perso il controllo della sua auto. Nonostante il rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico, i militari hanno proceduto con il ritiro della sua patente di guida e il sequestro amministrativo del veicolo, di sua proprietà.

A San Nicolò a Trebbia, i carabinieri della locale Stazione hanno fermato, un 24enne residente a Piacenza, mentre era alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico di 1,10 g/l, superiore alla soglia consentita dalla legge. Anche in questo caso, per il giovane è scattato il ritiro della patente.

Contrasto alle sostanze stupefacenti

Oltre ai controlli sulla guida in stato di ebbrezza, i militari piacentini hanno intensificato le attività di contrasto al consumo e al traffico di sostanze stupefacenti. Durante una perlustrazione nei pressi del terminal autobus di Piacenza, i militari hanno fermato un 32enne di origini senegalesi, trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. La sostanza è finita sotto sequestro e il giovane 32enne è scattata la segnalazione quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Sempre nella notte tra l’11 e il 12 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Rivergaro hanno segnalato alla Prefettura tre giovani, tra i 18 e i 20 anni, tutti residenti a San Donato Milanese (MI), per detenzione di sostanze stupefacenti. I tre erano all’interno del parcheggio di un supermercato in possesso di complessivi 6,62 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è finita sotto sequestro e per i ragazzi è scattata la segnalazione come assuntori di stupefacenti.

In fuga dopo l’incidente

In un’altra azione significativa, i carabinieri della Stazione di Bettola hanno denunciato in stato di libertà, un 21enne residente a Bettola. Il giovane, mentre percorreva la S.S. 654 a bordo di un’autovettura, ha tamponato un veicolo BMW X4 e successivamente ha urtato un’auto Audi, per poi proseguire la marcia senza fermarsi a prestare soccorso. La sua patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato affidato a terzi.

Nel complesso, i Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza hanno ritirato un totale di 6 patenti di guida e sottoposto a fermo amministrativo 5 veicoli. I carabinieri hanno adottato questi provvedimenti in seguito a gravi violazioni delle normative stradali, che hanno messo in pericolo l’incolumità dei cittadini.

Tutti i controlli effettuati in vari punti nevralgici della provincia, tra cui Piacenza, Rivergaro, San Nicolò a Trebbia e Gragnano Trebbiense, hanno consentito di intervenire tempestivamente, prevenendo potenziali incidenti e arrestando comportamenti pericolosi.

