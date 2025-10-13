Volontariato in Onda, “Mostrandoci nel Verde” la mostra dei ragazzi del Centro di Salute Mentale: dal lavoro emerge speranza nel futuro – AUDIO

Volontariato in Onda, la mostra “Mostrandoci nel Verde” dei ragazzi del Centro di Salute Mentale: dal lavoro emerge speranza nel futuro. Il tema è stato trattato, nella rubrica realizzata da Radio Sound e CSV Emilia, da Daria Orfeo Presidente di AriAnuovA, un’associazione di volontariato, che supporta il cambiamento e l’evoluzione in contesti di fragilità.

La mostra itinerante “Mostrandoci nel Verde”

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale a Borgonovo, ha preso forma la mostra itinerante “Mostrandoci nel Verde”, che raccoglie i lavori realizzati dai ragazzi del Centro di Salute Mentale del Distretto di Ponente durante i laboratori di scrittura terapeutica “Emozioni nel Verde”, svoltisi al Parco della Salute di Borgonovo Val Tidone.

Attraverso la scrittura immersa nella natura guidati da una psicoterapeuta – spiega Daria Orfeo Presidente di Arianuova ODV – i partecipanti hanno esplorato il proprio mondo interiore: le parole sono diventate immagini, pensieri trasformati in quadri che raccontano emozioni, fragilità e forza. Un’occasione per vedere, leggere e ascoltare ciò che spesso resta nascosto.

BENessere nel Verde InclusiVO

La mostra rientra tra le attività del progetto BENessere nel Verde InclusiVO, promosso dalle associazioni AriAnuovA, MenteViva e 44ZAMPE, in collaborazione con CSV Emilia – Sede di Piacenza, e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Emilia-Romagna (Bando 903/24). I laboratori sono stati proposti e coordinati da MenteViva – ODV.

Quali sono stati i passaggi più emozionanti per arrivare alla mostra?

La semplicità ma anche la forza con cui hanno partecipato a questi momenti durante i laboratori. Infatti siamo rimaste colpite anche dalla gioia provocata dalla raccolta di una pigna poi attaccata su un foglio. La parola che ha accompagnato questo elaborato è stata “cuore”.

Cosa vi ha colpito di più?

La semplicità e la profondità dei ragazzi, elementi che si possono conoscere attraverso questa mostra, perché in questo modo abbiamo l’opportunità di dare voce alle emozioni e a quello che hanno dentro queste persone. Purtroppo sono aspetti che difficilmente vengono ascoltati.

Sono mondi da avvicinare

Sì perché nella loro semplicità hanno tantissima verità. La frase più ricorrente durante il percorso è stata: spero in un futuro migliore. Speranza che forse noi non abbiamo più, ma in loro è viva, loro vedono un futuro più bello. Queste frasi le abbiamo prese e grazie all’intelligenza artificiale siamo riusciti a realizzare una canzone.

