Fiorenzuola – Piacenza LIVE dalle 15:00 su RADIO SOUND fm.94.6

I rossoneri ed i biancorossi si sfidano al Velodromo Pavesi per il derby, valido per la settima giornata di campionato di serie D. I padroni di casa sono ultimi in classifica insieme alla Tritium, ancora a caccia del primo trionfo, ma reduci da due pareggi consecutivi. Gli ospiti hanno vinto le ultime tre tra campionato e coppa e vogliono assottigliare il divario con le prime. Villa perde Pamploni, ma recupera Gallo in attacco. Franzini deve rinunciare a Barba, Versari, Taugourdeau e Sereni.

Le probabili formazioni

Fiorenzuola (3-5-2): Libertazzi, Dellagiovanna, Fontana, Marcaletti, Flaminio, Cazzaniga, La Vigna, Alluci, Agogliati, Formato, Gallo. All. Villa

Piacenza (4-4-2) Bruno; Manzi, Ferri, Bakayoko, Mazzantini; Mustacchio, Poledri, Putzolu, Rrapaj; Capelli , Raffini. All Franzini

Arbitro: Paolo Rodolfo Benestante (Aprilia)

Ass. 1: Danilo Patat (Tolmezzo)

Ass. 2: Roberto Presotto (Pordenone)