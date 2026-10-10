Fiorenzuola – Piacenza LIVE dalle 15:00 su RADIO SOUND fm.94.6

10 Ottobre 2026 Andrea Crosali Calcio, Calcio dilettanti, live, Piacenza calcio, Sport
Fiorenzuola Piacenza, il live streaming audio del derby

I rossoneri ed i biancorossi si sfidano al Velodromo Pavesi per il derby, valido per la settima giornata di campionato di serie D. I padroni di casa sono ultimi in classifica insieme alla Tritium, ancora a caccia del primo trionfo, ma reduci da due pareggi consecutivi. Gli ospiti hanno vinto le ultime tre tra campionato e coppa e vogliono assottigliare il divario con le prime. Villa perde Pamploni, ma recupera Gallo in attacco. Franzini deve rinunciare a Barba, Versari, Taugourdeau e Sereni.

Segui Fiorenzuola – Piacenza su RADIO SOUND fm94.6 con Andrea Crosali in studio, Andrea Amorini la voce dei biancorossi e Nicola Giancaterino, la voce dei rossoneri

Le probabili formazioni

Fiorenzuola (3-5-2): Libertazzi, Dellagiovanna, Fontana, Marcaletti, Flaminio, Cazzaniga, La Vigna, Alluci, Agogliati, Formato, Gallo. All. Villa

Piacenza (4-4-2) Bruno; Manzi, Ferri, Bakayoko, Mazzantini; Mustacchio, Poledri, Putzolu, Rrapaj; Capelli , Raffini. All Franzini

Arbitro: Paolo Rodolfo Benestante (Aprilia)
Ass. 1: Danilo Patat (Tolmezzo)
Ass. 2: Roberto Presotto (Pordenone)

Il pre gara

Fiorenzuola e Piacenza giocano d’anticipo: sabato il derby al Pavesi. Franzini: “Gara contro un avversario organizzato, dovremo fare una grande partita”; Villa: “Non partiamo favoriti, ma cercheremo di vendere cara la pelle” AUDIO

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