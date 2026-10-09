Casa della Comunità di Lugagnano, assegnati i lavori di realizzazione: investimento da 1,5 milioni di euro

La Casa della Comunità di Lugagnano è sempre più vicina. L’Azienda Usl di Piacenza ha infatti affidato ad Atlante Srl i lavori per la realizzazione della nuova struttura. L’importo complessivo dell’intervento è di 1,5 milioni di euro.

Il quadro finanziario prevede 760mila euro di finanziamento statale, 40mila euro di finanziamento regionale e 700mila euro attraverso un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. A seguire l’intervento sarà il team Lavori su Strutture Esistenti e Impianti, diretto da Valerio Tagliaferri, che ricopre anche il ruolo di responsabile unico del progetto.

Nuovi servizi sanitari territoriali per i cittadini dell’Alta Val d’Arda

La nuova Casa della Comunità rappresenta un investimento sul rafforzamento della rete dei servizi territoriali dell’Alta Val d’Arda e sul loro avvicinamento ai cittadini.

Evelina Cattadori: “Un punto di riferimento per la popolazione dell’Alta Val d’Arda”

“Questa Casa della Comunità – sottolinea il direttore del Distretto di Levante Evelina Cattadori – rappresenta il tassello che mancava a livello distrettuale per rispondere alle esigenze della popolazione dell’Alta Val d’Arda, un territorio montano e collinare caratterizzato anche da una significativa presenza di popolazione anziana.

Sono utenti che hanno bisogno di una presa in carico sempre più vicina e prossima, soprattutto per quanto riguarda le principali patologie croniche, ma anche per bisogni di salute occasionali.

L’apertura della Casa della Comunità ci permette di anticipare la presa in carico e di portare i servizi più vicino alle persone.

In quest’ottica sarà sviluppato un percorso partecipativo con la cittadinanza, le associazioni e le realtà del territorio, per condividere i contenuti e le attività.

L’obiettivo è fare di questa struttura non solo un luogo di servizi sanitari, ma uno spazio della comunità, capace di mettere a sistema tutte le risorse che il territorio esprime e di valorizzarle per la promozione della salute.”

Il sindaco Antonio Vincini: “Un servizio atteso da tempo per Lugagnano”

Soddisfatto anche Antonio Vincini, sindaco di Lugagnano e presidente dell’Unione dei Comuni montani Alta Val d’Arda.

“È una giornata importante, perché la Casa della Comunità è un servizio atteso da tempo e molto importante per la nostra popolazione.

In un territorio come il nostro, avere servizi sanitari più vicini significa offrire ai cittadini un punto di riferimento concreto e rendere più semplice l’accesso alle cure e all’assistenza.

Come amministrazione siamo molto soddisfatti di vedere realizzato questo progetto e voglio ringraziare l’Azienda Usl di Piacenza, il direttore del distretto di Levante e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato.

È un servizio che nasce per la comunità e che ora affidiamo alla comunità, con l’auspicio che possa diventare un punto di riferimento importante per Lugagnano e per tutto il territorio”.

Paolo Calestani: “Una risposta concreta alle esigenze dei cittadini”

A far eco all’entusiasmo del sindaco Vincini, anche il primo cittadino di Morfasso Paolo Calestani.

“Essendo al terzo mandato da sindaco, ho avuto modo di seguire da vicino tutti i passaggi che hanno portato alla realizzazione di questo servizio.

È un risultato importante, che arriva al termine di un percorso lungo e che abbiamo sostenuto come Unione.

È un servizio atteso e voluto dalla nostra comunità e rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei cittadini di questo territorio”.

Ivano Rocchetta: “Una scelta condivisa tra i Comuni dell’Unione”

Sulla stessa linea Ivano Rocchetta, sindaco di Castellarquato.

“È una buona notizia per tutto il territorio.

La scelta di realizzare la Casa della Comunità a Lugagnano era stata condivisa dai Comuni dell’Unione e nasceva dalla volontà di individuare un punto di riferimento per l’Alta Val d’Arda.

Lugagnano, anche per la sua posizione, rappresenta un centro importante per la montagna e per le colline circostanti e, all’interno dell’Unione, è anche il Comune più popoloso.

È quindi un servizio che aspettiamo da tempo e che sono certo sarà accolto con soddisfazione anche dai cittadini di Castellarquato.

La Casa della Comunità sarà un punto di riferimento per i cittadini dell’intera Alta Val d’Arda e conferma il valore di una scelta che, fin dall’inizio, è stata condivisa tra i Comuni del territorio.”

Gian Luigi Molinari: “Un progetto importante per il futuro della Val d’Arda”

“Per Vernasca e per tutta l’Alta Val d’Arda – aggiunge il sindaco Gian Luigi Molinari – la realizzazione della Casa della Comunità di Lugagnano rappresenta un risultato importante.

È un progetto che sento particolarmente, perché il percorso era stato avviato alcuni anni fa, quando ero in Regione, insieme al presidente Bonaccini.

Oggi, grazie anche al presidente De Pascale e all’impegno dell’Azienda Usl di Piacenza, possiamo finalmente vederlo entrare nella fase realizzativa.

Sarà un servizio importante per tutta la Val d’Arda e la soddisfazione più grande, per un amministratore, è lavorare non solo per il presente, ma anche per il futuro del territorio”.