Karate – Piacenza Farnesiana, sei medaglie al Gran Trofeo Nord Italia PGS

9 Ottobre 2026 Carlofilippo Vardelli Karate, Notizie, Sport
Karate Piacenza

Sette atleti della squadra giovanile del Karate Piacenza Farnesiana hanno preso parte al Gran Trofeo Nord Italia PGS, competizione interregionale che si è svolta a Meda, in provincia di Monza e della Brianza, conquistando quattro medaglie d’oro e due d’argento.

Grande soddisfazione per il direttore tecnico Gian Luigi Boselli, che sottolinea i progressi dei giovani atleti: «Anche i più giovani stanno raggiungendo traguardi importanti e, sicuramente, potranno partecipare agli appuntamenti nazionali e internazionali ai quali prendono parte i compagni più esperti».

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Nicole Famà, prima nella categoria Under 12 -35 kg, Ishaq Kouhaih, vincitore nella categoria Under 14 -45 kg, Mbene Ndiaye, oro nella categoria Under 14 +52 kg, e Viola Ziliani, prima nella categoria Under 14 -52 kg.

Due le medaglie d’argento conquistate da Elia Famà, secondo nella categoria Under 14 -40 kg, e Mia Vera, seconda nella categoria Under 14 -45 kg.

Il team piacentino, guidato dal maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal maestro Daniele Rillosi, è ora atteso da un calendario ricco di appuntamenti.

A fine ottobre la squadra parteciperà al Campionato italiano CTR FIJLKAM a Napoli. Nel mese di novembre sono invece in programma il Campionato regionale FIJLKAM Under 14 a Bologna, l’Open di Roma FIJLKAM, il Campionato nazionale CSEN a Fidenza e il Campionato italiano FIJLKAM Under 14 a Vigevano.

Risultati che confermano il buon lavoro svolto dal settore giovanile del Karate Piacenza Farnesiana e che rappresentano un’importante spinta in vista dei prossimi impegni agonistici.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover