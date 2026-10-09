Serie B – L’Assigeco vola in Sicilia: sfida impegnativa con Piazza Armerina – AUDIO

L’ampio successo su Vicenza è valso il primo successo stagionale dell’UCC Assigeco Piacenza. Una prestazione convincente arrivata grazie al contributo di tutti i giocatori del roster che può sicuramente far sorridere coach Ghizzinardi e il suo staff, anche se ovviamente siamo solamente all’inizio e la strada è ancora molto lunga. Per la terza giornata di regular season i Lupi volano in Sicilia direzione Piazza Armerina, con la gara in programma domenica 11 ottobre alle ore 17:00 sul parquet del Palasport Provinciale.

Il focus su Piazza Armerina

Al secondo anno in Serie B Nazionale, la Siaz Basket Piazza Armerina ha adoperato diversi cambiamenti a livello dirigenziale e sul roster per provare a raggiungere obiettivi ambiziosi. Dopo una vita ad Agrigento è arrivato Cristian Mayer nel ruolo di direttore sportivo, mentre in panchina la dirigenza bianconera è riuscita a convincere un allenatore di alto calibro per la categoria come Alessandro Crotti. Dopo la sconfitta all’esordio in trasferta sul campo di Desio, la formazione siciliana si è subito riscattata nel debutto casalingo con la Sangiorgese, gara valida per il recupero della prima giornata.

Il quintetto piazzese vede in cabina di regia la presenza del confermato Alberto Benites Vicente, con il classe 2003 Matteo Cagliani e Denis Alibegovic, giocatore dal grande estro offensivo, a completare il reparto esterni titolare. Lo slot del comunitario è occupato dall’ala grande lituana Ernestas Sederevicius, mentre sotto le plance è arrivato da Capo d’Orlando l’oriundo Franco Gaetano. Cambi di lusso in uscita dalla panchina: Antonino Sabatino, che dopo sette anni consecutivi in Serie A2 ha sposato la causa siciliana, la guardia Santiago Bruno, profondo conoscitore del campionato, e l’ala Nicola Mastrangelo, protagonista a Montecatini nelle ultime stagioni. Sono invece pronti a dare il loro supporto sotto canestro Federico Ricci e il pivot bonsai Antonio Lorenzetti.

Federico Ricci è l’unico ex di serata: ha vestito la maglia Assigeco nella parte finale della scorsa stagione.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su Sportpiacenza.it.