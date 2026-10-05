UniCatt Run, l’11 ottobre Piacenza corre insieme con percorsi da 5 e 10 km. Musica e animazione con Radio Sound

Domenica 11 ottobre 2026 il Campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ospiterà la prima edizione di UniCatt Run, manifestazione ludico-motoria non competitiva organizzata dall’Università Cattolica in collaborazione con Unconventional Training Club ASD, EDUCatt e Comune di Piacenza.



L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare una mattinata dedicata allo sport, alla condivisione e alla partecipazione, coinvolgendo non soltanto studenti e comunità universitaria, ma tutta la cittadinanza. Saranno proposti due percorsi, da 5 e 10 km, entrambi percorribili correndo o camminando. Partenza e arrivo saranno presso il Campus EDUCatt dell’Università Cattolica di Piacenza, con tracciati pianeggianti che alterneranno tratti cittadini, asfalto e sterrato, portando i partecipanti fuori dal centro

urbano prima del rientro al campus.



La mattinata prenderà il via dalle ore 9:30 con l’apertura dell’area evento, il check-in e il ritiro dei run pack. Dopo il momento introduttivo e i saluti istituzionali, è prevista la partenza della 10 km alle ore 10:00, seguita dalla 5 km alle ore 10:15.



La quota di partecipazione è di 20 euro e comprende il Run Pack, composto da T-shirt, sport bag e gadget, oltre al ristoro finale con i prodotti messi a disposizione dagli sponsor dell’evento. Il Run Pack sarà disponibile per i primi 200 iscritti.



Al termine della corsa la giornata continuerà all’interno del campus con musica e DJ set, a cura di Radio Sound, trasformando UniCatt Run in un momento di incontro e condivisione anche oltre l’attività sportiva.



Craft sarà partner tecnico dell’iniziativa e accompagnerà la prima edizione di UniCatt Run insieme alle realtà coinvolte nel progetto.



La collaborazione tra Università Cattolica, EDUCatt, Unconventional Training Club e Comune di Piacenza vuole valorizzare la corsa e il movimento come strumenti capaci di mettere in relazione università, associazioni sportive, territorio e comunità locale, attraverso un evento aperto e accessibile anche a chi sceglierà di percorrere i tracciati camminando.



UniCatt Run si svolgerà domenica 11 ottobre 2026, con apertura dell’area evento dalle ore 9:30, presso il Campus EDUCatt dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.