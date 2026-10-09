Fiorenzuola e Piacenza giocano d’anticipo: sabato il derby al Pavesi. Franzini: “Gara contro un avversario organizzato, dovremo fare una grande partita”; Villa: “Non partiamo favoriti, ma cercheremo di vendere cara la pelle” AUDIO

I destini di Piacenza e Fiorenzuola si intersecano nell’anticipo della settima giornata del girone B di Serie D. Benché gli obiettivi a lungo termine siano ben diversi sabato pomeriggio alle ore 15:00 biancorossi e rossoneri si sfideranno al Velodromo Pavesi con lo stesso target nei 90’: portare a casa i 3 punti. Per i padroni di casa sarebbero i primi del campionato e consentirebbero probabilmente di lasciare l’indesiderato ultimo posto in classifica, condiviso attualmente con la Tritium. Per gli ospiti, in serie positiva tra campionato e coppa, la vittoria sarebbe fondamentale per restare nella scia delle primissime in vista del recupero di campionato di mercoledì prossimo, quando il gap dalla vetta potrebbe assottigliarsi ulteriormente.

Parola ai mister

A Franzini, a cui mancheranno Barba, Versari, Taugourdeau e Sereni, quello che preme più di tutto è la continuità: “Stiamo facendo bene, ma dobbiamo proseguire su questa strada a cominciare da sabato pomeriggio – ha replicato il tecnico ai microfoni di Radio Sound -ci aspetta una partita ricca di insidie contro un avversario ben organizzato, specialmente in fase difensiva. Davanti a loro è mancato molto Gallo che assieme a Formato compone un duo d’attacco temibile. Purtroppo per noi sabato rientrerà dalla squalifica. Dobbiamo fare una grande partita a livello tecnico, far girare bene il pallone senza concedere al Fiorenzuola ripartenze con la possibilità di galvanizzarsi davanti al suo pubblico”

Il tecnico del Fiorenzuola Alberto Villa è conscio della difficoltà della partita: “Affrontiamo una squadra fortissima, costruita per lottare per vincere il campionato. Sono in serie positiva con 3 vittorie consecutive e 10 gol realizzati negli ultimi 270 minuti. Noi abbiamo la fortuna di giocare questa gara in casa di fronte a tanta gente. Cercheremo di vendere cara la pelle e di sfruttare la voglia del nostro rientrante Gallo”

Le probabili formazioni

Fiorenzuola (3-5-2): Libertazzi, Dellagiovanna, Fontana, Marcaletti, Flaminio, Cazzaniga, La Vigna, Alluci, Agogliati, Formato, Gallo. All. Villa

Piacenza (4-4-2) Bruno; Manzi, Ferri, Bakayoko, Mazzantini; Mustacchio, Poledri, Putzolu, Rrapaj; Capelli , Raffini. All Franzini

Il Fiorenzuola saluta Morrone

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Enrico Morrone, centrocampista classe 2003. La società ringrazia Enrico per la grande professionalità dimostrata durante la sua esperienza in rossonero, per l’impegno e la serietà con cui ha affrontato ogni momento del percorso condiviso.