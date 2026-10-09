La cooperazione sociale, incontro in Cattolica: “Motore in grado di rispondere alla complessità del presente”

Che ruolo ha la cooperazione sociale oggi? Che peso ha all’interno del sistema integrato di welfare e più in generale dell’intero sistema economico Piacentino?. Come può uscire dalla logica di semplice soggetto erogatore di servizi, per diventare parte attiva, con settore profit e pubblica amministrazione, nel disegnare un nuovo modello di sviluppo territoriale?

Sono alcune delle domande al centro del convegno “La cooperazione sociale e la promozione del benessere collettivo” tenutosi in Università Cattolica del Sacro Cuore a chiusura degli eventi che hanno scandito la Settimana del Dono.

Un convegno organizzato in collaborazione con Confcooperative Piacenza per accendere i riflettori su di un settore, la cooperazione sociale, che secondo il report 2026 “Il Sistema Economico Piacentino”, rappresenta la fetta più grande del terzo settore.

Tale studio è stato redatto dal Laboratorio di Economia Locale (LEL) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è stato presentato durante la Giornata dell’Economia Piacentina.

Daniel Negri: “La cooperazione sociale è una componente strategica per il sistema Piacenza”

Secondo il presidente di Confcooperative Piacenza Daniel Negri, la cooperazione sociale è oggi “una componente strategica per il sistema Piacenza, il cui futuro sarà più solido tanto più se vi sapremo investire e se sapremo investire nelle persone che vi lavorano”.

I numeri della cooperazione sociale piacentina: 60 cooperative, 3mila addetti e 14.500 utenti

Nel solo Piacentino, ha evidenziato il docente della Facoltà di Economia e Giurisprudenza e direttore scientifico LEL Paolo Rizzi, ci sono 60 cooperative sociali che danno lavoro a 3000 addetti (il 30% laureati), l’80% dei quali impiegati a tempo indeterminato, le cui prestazioni si rivolgono a 14.500 persone.

“Un settore cresciuto tantissimo” ha evidenziato Rizzi.

Nel 1992, data del primo rilevamento, le cooperative sociali a Piacenza erano 12 e i lavoratori erano 300.

Inclusione lavorativa, oltre il 50% di lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali

Cooperative che svolgono servizi di cura a favore di minori, disabili, immigrati, anziani accanto ad altre che forniscono beni e servizi.

Tutte accumunate da una particolarità che a Piacenza, più che in altri territori, le contraddistingue.

Quella di impiegare più del 50% di lavoratori svantaggiati (rispetto alla percentuale di lavoratori normodotati).

Una scelta che va al di là degli obblighi di legge che fissano tale percentuale, ha evidenziato Rizzi, al 30%.

Le criticità del settore: vincoli normativi, retribuzioni e responsabilità

Dall’altro lato della medaglia ci sono vincoli normativi, basse retribuzioni a fronte di alte responsabilità.

“La relazione di cura – ha evidenziato Manuela Ferrari (LEL) – richiede una dedizione rara, che non sempre i giovani oggi sono disposti a dare”.

Cooperativa Eureka, presentata un’indagine sulla soddisfazione dei lavoratori

Tanti i relatori tra cui i rappresentanti dei diverse cooperative sociali.

Di una, Eureka presieduta da Emiliano Sampaolo, è stato presentata in anteprima un’indagine in tema “Il valore dell’esperienza in Eureka: percezioni, relazioni e stili personali”.

Lo studio illustrato da Paola Graziano (LEL Università Cattolica, Universitas Mercatorum) si basa sulle risposte fornite da 149 lavoratori della cooperativa sociale piacentina (rispetto ai 155 totali del momento in cui è stata fatta la rilevazione nel frattempo cresciuti a 171).

Dalle risposte si evidenzia come il 67% dei 149 lavoratori dichiari un profondo senso di realizzazione nel proprio lavoro (a livello nazionale, in tutti i settori produttivi, tale percentuale scende al 43%).

L’83% dei lavoratori di Eureka dichiara come vi sia compatibilità tra i suoi valori e quelli riscontrati sull’ambiente di lavoro.

“Il 70% dei lavoratori – ha evidenziato Graziano – valuta molto buono o eccellente la disponibilità del proprio responsabile all’ascolto e alla considerazione delle proposte avanzate”.

Il confronto sul futuro del welfare piacentino con istituzioni e cooperative

Sulla base della fotografia scattata si è sviluppata la serie di interventi tra cui Nicoletta Corvi (assessora welfare comune di Piacenza), Roberto Reggi (Fondazione Piacenza e Vigevano), Luca Quintavalla (consigliere regionale), Paola Gemmi (Federsolidarietà Piacenza).