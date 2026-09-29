Salute al cervello, il 9 ottobre alla Casa di Cura Piacenza visite e consulenze

La Casa di Cura Piacenza aderisce alla prima edizione dell’(H) Open Weekend sulla salute del cervello promosso da Fondazione Onda ETS. Giornata dedicata alla prevenzione, all’informazione e alla diagnosi precoce delle principali patologie della base cranica.

L’iniziativa del 9 ottobre nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute del cervello e di favorire l’accesso a servizi di prevenzione, informazione e orientamento.

Il progetto coinvolge gli ospedali del network Bollino Rosa e strutture dedicate alla salute del cervello su tutto il territorio nazionale.

Durante l’iniziativa in Casa di Cura Piacenza sarà disponibile il Prof. Riccardo Boccaletti, specialista in Neurochirurgia ed ex Direttore della Struttura Complessa di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con una solida formazione ed esperienza anche internazionale.

Ha sviluppato particolare esperienza nella chirurgia oncologica cerebrale, chirurgia della base cranica e vascolare cerebrale.

Nel corso della giornata, lo specialista sarà a disposizione per visite neurochirurgiche individuali, offrendo ai cittadini un’opportunità di ascolto e approfondimento personalizzato. L’iniziativa permetterà di acquisire maggiore consapevolezza rispetto a eventuali segnali da non sottovalutare e di ricevere indicazioni sui più appropriati percorsi di diagnosi e cura.

Modalità di prenotazione:

È possibile iscriversi contattando il numero 0523.751280, WhatsApp 389.2625175 e la e-mail prevenzione@casadicura.pc.it

Con questa iniziativa, la Casa di Cura Piacenza conferma il proprio impegno nella promozione della prevenzione e della salute, mettendo a disposizione della cittadinanza competenze specialistiche e un’occasione di informazione e confronto sui temi della salute del cervello.