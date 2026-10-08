Tre decenni di hit, inaugurazione del Pierrot di Sarmato il 10 ottobre con The Best of 80′ 90′ 2000. Maini: “Un mix tra storia e divertimento” – AUDIO

Il Pierrot di Sarmato è pronto a tornare ad allietare tutti con una grande inaugurazione. Lo farà con “The Best of 80′ 90′ 2000″, una notte dedicata alla musica che ha fatto ballare intere generazioni, tra grandi successi e brani storici.

L’appuntamento da segnare sul calendario è sabato 10 ottobre, per una serata speciale all’insegna del meglio degli anni ’80, ’90 e 2000.

Una notte, con la storia della musica da ballare

Dalle 22:00, il Dancefloor accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso tre decenni di hit: dalla disco elettronica degli anni ’80 ai grandi classici degli anni ’90, fino alle canzoni che hanno segnato gli anni 2000.

A rendere ancora più spettacolare la serata ci sarà Mark Lanzetta, special guest con il suo violino elettrico, protagonista nei migliori club d’Europa.

E per chi ama altri generi musicali, nella sala Golden spazio a Reggaeton e Commercial House, per una notte capace di accontentare gusti e generazioni diverse.

Diretta su Radio Sound

Sabato 10 ottobre su Radio Sound “We can dance” in diretta dal Pierrot di Sarmato dalle ore 22 per la grande inaugurazione del The Best of 80′ 90′ 2000.

Inaugurazione del Pierrot di Sarmato il 10 ottobre: Matteo Maini della proprietà del Pierrot

Per la nuova stagione rinnoviamo sempre l’obiettivo di creare un momento di felicità e di distrazione alle persone. La speranza è che varcando quell’ingresso pieno di storia possano vivere una serata piena di sorrisi e di emozioni. In ogni stagione che riparte, cerchiamo di mantenere lo spirito del locale partito da mia nonno e proseguito da mia mamma con noi figli.