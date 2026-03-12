Prezzi dei carburanti alle stelle, Colosimo di Adiconsum Piacenza: “Attendevamo ripercussioni, ma non questi aumenti” – AUDIO

C’è allarme tra cittadini e imprenditori per i prezzi dei carburanti alle stelle dopo lo scoppio della guerra in Iran. Tra l’altro si è giunti a questo momento dopo anni difficili a causa dell’incremento dei costi energetici, dell’inflazione e in diversi settori di un rallentamento economico. I nuovi aumenti rischiano di aggravare il bilancio delle famiglie e i costi di esercizio di piccole e grandi imprese.

Noi siamo fortemente preoccupati – commenta a Radio Sound Antonio Colosimo referente per Piacenza e Parma di Adiconsum – per la delicata situazione umanitaria del conflitto in atto in Medio Oriente, così come siamo preoccupati, e non poco, come associazione dei consumatori per l’aumento dei prezzi dei carburanti, per via degli aspetti speculativi e non per un andamento inflazionistico.

Erano attesi questi rincari dopo le tensioni in Medio Oriente?

Ci attendevamo delle ripercussioni sul prezzo della benzina, ma stiamo andando oltre il trend del mercato. Aumenti di 30 centesimi sui prezzi dei carburanti da un giorno all’altro, in presenza di stoccaggi consistenti, non fanno altro che ripercuotersi sulle famiglie, già allo stremo. Poi dovremo fare i conti anche con l’aumento del gas. Bisogna intervenire sulle accise, ma anche individuare chi fa veramente speculazioni.

A causa dell’aumento dei carburanti in Europa, il Portogallo ha scelto di ridurre le accise, la Francia sta varando dei controlli e l’Ungheria ha deciso di tagliare i prezzi. In Italia si sta lavorando sulle accise mobili.

Per contrastare le speculazioni noi come associazione – conclude Colosimo – abbiamo chiesto l’attivazione di un controllo e di un monitoraggio da parte di Mister Prezzi, il garante per la sorveglianza. E’ necessario infatti appurare la natura degli aumenti. Va dato anche un apprezzamento all’autorità di regolazione dell’energia e di ambienti ARERA, per avere attivato subito l’unità di vigilanza energetica.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy