Venerdì 13 marzo al PalabancaEventi si presenta il libro “Occidente contro Occidente”

L’anteprima al Festival della cultura della libertà “Corrado Sforza Fogliani” di quest’anno sarà dedicata alla presentazione del volume “Occidente contro Occidente” di Luigi Marco Bassani (storico delle dottrine politiche): venerdì 13 marzo, al PalabancaEventi della Banca di Piacenza (Sala Panini, ore 18), la pubblicazione sarà illustrata da Luigi Curini (scienziato della politica), Michele Silenzi (editore e saggista) e Aldo Rocco Vitale (filosofo del diritto).

Questo saggio (edizioni Liberilibri) s’interroga sulla nostra civiltà e vorrebbe cogliere il suo paradosso fondamentale, ossia quello di avere universalizzato le proprie idee fino al limite della dissolvenza. Solo riscoprendo la libertà come destino, qui ed ora, e non come nostalgia, l’Occidente potrà riconnettersi con il suo più profondo dover essere, che è quello di una lotta intestina e senza quartiere per rinnovare costantemente la propria anima.

Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci prenotati e ai primi clienti prenotati, sarà riservato il volume fino a esaurimento copie.

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

