Settimana Mondiale del Glaucoma, iniziative a Piacenza l’11 e 12 marzo



Anche a Piacenza sono in programma diverse importanti iniziative legate alla Settimana Mondiale del Glaucoma, promossa dalla World Glaucoma Association per sensibilizzare li cittadini sull’importanza della prevenzione.

La Sezione Territoriale di Piacenza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS, in collaborazione con la Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia ETS) e insieme al Comune di Piacenza e alle istituzioni sanitarie locali, ha organizzato diversi eventi sul tema del glaucoma, definito il “ladro silente della vista”.

Eventi principali a Piacenza

Mercoledì 11 marzo 9:30 – 12:30:

Saremo in via XX Settembre, con banchetti informativi e locandine dedicate, per condividere consigli pratici su come proteggere la tua vista.

Giovedì 12 marzo | 11:00:

Conferenza stampa presso il Comune di Piacenza, con la partecipazione del Dott. Rino Frisina, primario di Oculistica ASL Piacenza, per parlare di prevenzione del glaucoma.

Giovedì 12 marzo dalle ore 14,30 alle ore 18,00

Controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare con la Dott.ssa Maria Francesca Giacosa presso Farmacia Corvi (via Vittorio Emanuele 121) a Piacenza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy