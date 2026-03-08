Nona edizione della Festa della Birra e di San Patrizio il 14 e 15 marzo al borgo di Grazzano Visconti

Il 14 e 15 marzo Tipico Eventi torna nell’iconico borgo di Grazzano Visconti con la nona edizione della Festa della Birra e di San Patrizio! L’evento più verde dell’anno vi aspetta per un weekend all’insegna della migliore birra, di ottimo street food e di tanto divertimento per tutti, in una cornice suggestiva e folkloristica! La manifestazione aprirà sabato dalle 11.00 alle 23.30 e domenica dalle 11.00 alle 22.30

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, fiumi della migliore birra accompagnati dai nostri street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati. Non mancheranno una comoda area tavoli, banchi enogastronomici, artigianali e hobbisti e simpatici addobbi a tema.

Tanti anche gli appuntamenti da non perdere: sabato pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, esibizioni e laboratori di danze irlandesi a cura dell’Associazione culturale GiraLaLuna. La sera, alle ore 20.30, musical dal vivo insieme ai “DejaVu”, cover band a 360°, che regalerà agli ospiti un viaggio musicale dai classici della musica italiana fino alla dance più attuale. Nella giornata di domenica, a partire dalle ore 15.00 e a rotazione per tutto il pomeriggio, si esibirà lo Gnomo Magico con un divertente spettacolo dedicato ai nostri piccoli ospiti. Alle ore 16.00, tra uno spettacolo e l’altro, gli “Irish Puffins” si esibiranno con musica popolare irlandese.

Pagina Facebook.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy