Nona edizione della Festa della Birra e di San Patrizio il 14 e 15 marzo al borgo di Grazzano Visconti

Il 14 e 15 marzo Tipico Eventi torna nell’iconico borgo di Grazzano Visconti con la nona edizione della Festa della Birra e di San Patrizio! L’evento più verde dell’anno vi aspetta per un weekend all’insegna della migliore birra, di ottimo street food e di tanto divertimento per tutti, in una cornice suggestiva e folkloristica! La manifestazione aprirà sabato dalle 11.00 alle 23.30 e domenica dalle 11.00 alle 22.30
Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, fiumi della migliore birra accompagnati dai nostri street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati. Non mancheranno una comoda area tavoli, banchi enogastronomici, artigianali e hobbisti e simpatici addobbi a tema.
Tanti anche gli appuntamenti da non perdere: sabato pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, esibizioni e laboratori di danze irlandesi a cura dell’Associazione culturale GiraLaLuna. La sera, alle ore 20.30, musical dal vivo insieme ai “DejaVu”, cover band a 360°, che regalerà agli ospiti un viaggio musicale dai classici della musica italiana fino alla dance più attuale. Nella giornata di domenica, a partire dalle ore 15.00 e a rotazione per tutto il pomeriggio, si esibirà lo Gnomo Magico con un divertente spettacolo dedicato ai nostri piccoli ospiti. Alle ore 16.00, tra uno spettacolo e l’altro, gli “Irish Puffins” si esibiranno con musica popolare irlandese.