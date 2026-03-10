Atletica – Piacenza inarrestabile: Milo Perotti brilla ai Regionali Indoor, società nell’élite nazionale

Una domenica da incorniciare per l’Atletica Piacenza ai Campionati regionali Ragazzi Indoor, tenutisi lo scorso 8 marzo nel palazzetto di Parma. La compagine biancorossa ha dominato la scena, confermando l’ottimo stato di forma del settore giovanile e celebrando l’ascesa di un talento cristallino: Milo Perotti.

Milo Perotti: una doppietta d’oro da record

Il vero mattatore della giornata è stato senza dubbio Milo Perotti, autore di una prestazione maiuscola che lo ha consacrato protagonista assoluto. Perotti ha centrato una straordinaria doppietta d’oro, salendo sul gradino più alto del podio sia nel salto in alto che nei 60 metri piani, siglando in entrambi i casi il proprio primato personale.

Sotto il profilo tecnico, i risultati di Milo assumono un valore assoluto se rapportati alla sua giovane età. Fermare il cronometro a 7″92 nei 60 metri significa scendere sotto la barriera degli otto secondi, un limite che pochi atleti della categoria Ragazzi riescono a infrangere a livello nazionale. La sua rapidità di frequenze e la capacità di gestione della fase di accelerazione lo pongono ai vertici delle graduatorie di categoria.

Ancor più impressionante è il dato del salto in alto: la misura di 1,63 metri rappresenta un’eccellenza tecnica rara per un dodicenne o tredicenne. Valicare un’asticella posta a quell’altezza richiede non solo doti acrobatiche e di spinta fuori dal comune, ma anche una maturità nella rincorsa e nello stacco che solitamente si riscontra in atleti di categorie superiori. Per dare un termine di paragone, queste prestazioni proiettano Milo tra i prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano, segnando un divario netto rispetto alla media dei coetanei.

Successi e conferme dal vivaio

Il medagliere dell’Atletica Piacenza si è arricchito grazie anche alle ottime prestazioni dei compagni di squadra. Sugli scudi Lorenzo Cremona, che ha conquistato un prezioso bronzo nei 2000 metri di marcia chiudendo in 12’45″07, nuovo primato personale. Ottima prova sulla stessa distanza anche per Samuele Giusti, sesto al traguardo con il tempo di 13’29″44 (anche per lui record personale). Da segnalare infine l’esordio incoraggiante di Leonardo Petri, ottavo nel salto in alto con 1,31 metri alla sua prima gara ufficiale in questa disciplina.

Dietro questi successi c’è il lavoro meticoloso dello staff tecnico, guidato da Giuliano Fornasari e composto da Luca Pedretti, Sveva Fox e Giacomo Gnocchi, veri artefici della crescita tecnica e atletica della categoria Ragazzi.

L’Atletica Piacenza nell’élite italiana

La giornata di Parma è solo l’ultima dimostrazione di un percorso di eccellenza che ha portato l’Atletica Piacenza a un traguardo storico: l’ingresso nella classifica delle migliori 150 società d’Italia su un totale di 368 club censiti. Un risultato che rende il sodalizio piacentino l’unica realtà della provincia a figurare in questo prestigioso elenco.

Il Presidente Fabrizio Dallavalle ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento meritocratico: «Centocinquanta società, premiate dalla Federazione con un contributo economico. Un unico criterio: la meritocrazia. È stata pubblicata la Classifica Performance per la stagione 2025, che sintetizza i punteggi ottenuti dalle società nei campionati italiani, la presenza di propri atleti in Nazionale e la qualifica dei tecnici. Siamo felici che la Federazione, nella persona del Presidente Mei e dei membri del Consiglio Federale, abbia voluto investire sul lavoro di tecnici e dirigenti, perché il movimento non potrebbe scoprire talenti e promuovere l’atletica sul territorio senza il loro fondamentale contributo».

Con questo traguardo e la freschezza dei suoi giovani campioni, l’Atletica Piacenza guarda al futuro con rinnovate ambizioni, confermandosi punto di riferimento imprescindibile per lo sport locale e nazionale.

