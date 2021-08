Fiorenzuola, Tabbiani: “I miei ragazzi daranno sempre il 100%” -AUDIO

E’ iniziato con una vera e propria impresa il ritorno del Fiorenzuola nel calcio professionistico. Nella 1° gara valevole per il campionato di Serie C girone A, i valdardesi hanno dato prova di grande coraggio e, nonostante l’inferiorità numerica, si sono imposti per 2-1 sui padroni di casa della Feralpisalò.

Quella di Tabbiani si è dimostrata essere una squadra capace di soffrire e, consapevole delle proprie qualità nonché dotata di grande motivazione, abile a reagire nelle difficoltà. Ed è proprio il mister rossonero Luca Tabbiani a commentare il successo sui gardensi ai microfoni di Radio Sound:

Grande emozione

Eravamo particolarmente emozionati per l’esordio in questa categoria, pensando soprattutto a dove eravamo partiti l’anno scorso. Con la Feralpisalò, abbiamo fatto una partita veramente importante. Nel primo tempo abbiamo messo in difficoltà l’avversario, mentre abbiamo saputo soffrire negli ultimi minuti con l’uomo in meno. Quest’ultima è una delle qualità più importanti di questo gruppo.

Vittoria che vale oro

Non ci speravamo. Gli avversari ci stavano schiacciando, ma rompendo la prima pressione siamo riusciti a trovare spazio per attaccare. Abbiamo avuto molto coraggio. E’ stata una grande gioia e i ragazzi mi hanno dimostrato di avere l’atteggiamento giusto.

E’ una categoria in cui quando si abbassa un attimo il ritmo si paga subito dazio. Siamo consapevoli che è bello aver vinto la prima, ma ora bisogna dare continuità.

Che esordio

Non dobbiamo fare i presuntosi. Il nostro obiettivo è la salvezza, tuttavia è giusto non porsi limiti. In questo sport possono nascere grandi favole. Ora, dobbiamo pensare a fare gruppo e, solo a febbraio/marzo, potrà essere fissato un vero e proprio obiettivo. Non mi aspettavo questo inizio con Entella e Feralpi. Avevamo qualche dubbio relativo al salto di categoria e al fatto che non abbiamo potuto, causa Covid, fare qualche amichevole in più.

Di seguito, l’intervista audio completa al tecnico del Fiorenzuola Luca Tabbiani

