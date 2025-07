Al Fol in Fest i progetti degli studenti del Politecnico per l’Ottone del futuro

Il Fol in Fest è stata occasione anche per presentare i progetti figli dello studio realizzato nei mesi scorsi dagli studenti del Laboratorio di Urbanistica del Politecnico di Milano-sede di Piacenza con focus su Ottone. Coordinati dai professori Marco Maneggi e Giovanni Lanza, i giovani iscritti al primo anno del corso universitario di architettura con taglio sull’urbanistica, hanno presentato, alla presenza anche del Sindaco Federico Beccia, i risultati dello studio e i progetti elaborati per un territorio “di pregio ambientale, ma segnato da stagionalità e da declino demografico”.

Dopo le varie visite e interviste alla popolazione del luogo, i 40 studenti del corso hanno elaborato progetti coniugando l’innovazione con la funzionalità allo scopo di rendere fruibili gli spazi con una visione sul futuro. Uno dei progetti presentati ha riguardato, ad esempio, la realizzazione di strutture semovibili per rendere fruibile il fiume. Altri hanno interessato i comparti del commercio, in particolare su Via Roma, e altri sulla fruizione di Ottone, ad esempio sulla mobilità dolce o sulla pedonalizzazione dell’ingresso del paese.

“L’obiettivo – dice Massimo Polledri, direttore artistico del Fol in Fest – è di trovare le risorse per riunire questi progetti in un libro che sia una tavola bianca per il futuro di Ottone”.

