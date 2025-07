Nuovo parcheggio a Canneto Sopra di Gazzola, il sindaco Maserati: “Opera importante per un paese in forte espansione”

Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico al servizio dell’abitato di Canneto Sopra in Comune di Gazzola. I posti auto, una trentina in tutto compreso quello riservato ai possessori di certificato di disabilità, sono stati realizzati dall’impresa Botti Emanuele di Agazzano su terreno donato dal privato Massimo Armelloni e con un investimento per le casse comunali di circa 80mila euro, compreso l’impianto di illuminazione.

“L’opera era stata richiesta dagli abitanti di questa ridente località che è in forte espansione e come Amministrazione abbiamo voluto rispondere concretamente a questa esigenza” ha detto il Sindaco Simone Maserati durante il taglio del nastro avvenuto alla presenza dei consiglieri, dei rappresentanti della ditta esecutrice e dello stesso Massimo Armelloni.

“A lui va il mio primo grazie – ha continuato il primo cittadino – La sua donazione ci ha permesso di dar seguito a quest’opera strategica, perché un parcheggio facilita la vita quotidiana, riduce il traffico e aumenta l’accessibilità alle abitazioni. Con lui ringrazio i consiglieri e i tecnici comunali, la ditta Botti Emanuele e gli abitanti che hanno sopportato questo periodo di lavori”.

