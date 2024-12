Formazione e mondo del lavoro, Alfano direttore di Com2 “Un territorio ricco di opportunità che si muove a rilento – AUDIO

Formazione e mondo del lavoro, l’importanza di frequentare corsi specializzati e di qualità per potersi qualificare in un territorio come quello piacentino ricco di opportunita ma che si muove a rilento. I ragazzi del Campus Agroalimentare del Rainieri – Marcora nei diplomati hanno frequentato un percorso post diploma che li portrerà a contatto con importanti aziende del territorio.

Formazione e mondo del lavoro, corso al Raineri Marcora

“Si tratta della parte conclusiva di un percorso finanziato dalla Regione Emilia Romagna – spiega il Dr. Rosario Alfano direttore del Centro di Formazione Com2 srl, Ente di formazione in Emilia Romagna e Lazio – un corso a qualifica superiore di tecnico marketing turistico, che aveva nelle prerogative, nelle caratteristiche specifiche, la capacità di innovare la promozione del territorio, soprattutto tarandola sul fabbisogno del territorio piacentino. Quindi il sottotitolo era Vini, Castelli e Saporri delle Colline Piacentine”.

Intervista con il Direttore del Centro Formazione Comdue Rosario Alfano

Formazione e mondo del lavoro, l’importanza di formarsi

“E’ un terreno scivoloso – ancora Alfano – è importante che i corsi di formazione siano di alta qualità e soprattutto fondamentale che siano innovativi. Quanto questo accada, mi sento di dire, la metà delle volte, perché ci sono anche offerte formative che sono ancora un po’ attardate e vivono di rendita. Io mi sento anche di affermare che il nostro percorso invece ha voluto spingere sull’acceleratore, soprattutto in una provincia che ha grandissime opportunità, ma che si muove un po’ in maniera elefantiaca rispetto all’innovazione e alla sostenibilità”.

Formazione e mondo del lavoro, il percorso formativo

“E’ il problema del nostro territorio di Piacenza – indica Alfano – ed è anche il motivo per cui il Raineri Marcora ci ha proposto e chiesto una collaborazione per sviluppare un percorso formativo successivo al diploma che andasse in questa direzione. Quindi un grazie soprattutto all’istituto che ha permesso la formazione in maniera innovativa e sostenibile dei giovani del territorio”.

Formazione e mondo del lavoro, sviluppi in ambito lavorativo

“In questo caso – spiega Alfano – porta a lavorare come esperti di marketing territoriale, turistico e culturale presso diverse realtà. Per dire, adesso i nostri corsi si stanno andando a fare uno stage che potrebbe tradursi in lavoro all’interno di realtà come Piacenza Expo, il Conservatorio, il Consorzio dei Salumi, agenzie di viaggio e di comunicazione importanti. La possibilità di entrare nel mondo del lavoro come esperti della promozione di un territorio, di un’eccellenza, di un prodotto.

Come riconoscere corsi di alta qualità

“Chiedendo i docenti – dice Alfano – chiedendo informazioni specifiche sui partner che hanno sostenuto l’iniziativa e non affidandosi soltanto al nome dell’ente perché magari è un ente istituzionale o ben promosso dalle pubbliche amministrazioni, ma informandosi bene su chi insegna che cosa hanno realizzato i docenti. Quindi basta con docenti che facciano solo teoria, ma in questi corsi c’è bisogno di manager che facciano il lavoro che insegnano”.

Informazioni

“Per conoscere i corsi – india Alfano – il nostro sito è www.comdue.com ci sono tantissime offerte formative gratuite per il mondo dello spettacolo, del turismo, dell’audiovisivo e del patrimonio culturale. Basta andare sul sito e trovare i corsi che, ripeto, sono totalmente finanziati dalla regione e assolutamente gratuiti”.