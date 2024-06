Forti temporali in città e provincia, monitorati i corsi d’acqua: il fiume Arda supera soglia 3

Forti piogge nelle ultime ore e i corsi d’acqua in provincia di Piacenza iniziano a preoccupare. In particolare, il fiume Arda ha superato la soglia 3 registrando un livello di 1,9 metri alle ore 6 di questa mattina. Preoccupazione anche per il torrente Riglio che ha superato soglia 2.

Per la giornata di oggi l’allerta della protezione civile è gialla.

“Sono previsti temporali organizzati, localmente anche di forte intensità con possibili danni ed effetti associati. Le precipitazioni potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, prossimi alle soglie 2 nei bacini del settore centrale della regione”.