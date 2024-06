Gustavo Foppiani, il primo artista piacentino al Mart di Trento con surrealismi da De Chirico a Gaetano Pesce

Gustavo Foppiani, in occasione del centenario del Movimento Surrealista il Mart di Trento scelto con il dipinto intitolato ” ONDA ANOMALA ” che con grande orgoglio Stefano Iori Direttore dell’ Archivio Gustavo Foppiani ha concesso per l’esposizione con il privilegio di vedere per la prima volta un’opera di un Artista Piacentino ormai considerato di interesse Nazionale esposta al Museo di Arte Moderna e Contemporanea.

Gustavo Foppiani, al Mart



Per l’occasione il MART dedica una rassegna all’arte fantastica italiana, indagando un tema restato a lungo nell’ombra e finalmente al centro di recenti studi e riscoperte. Come la storiografia ha più volte evidenziato, l’Italia è estranea al Movimento surrealista, la cui invenzione e maturazione avviene in Francia sotto la guida di André Breton. Eppure si deve allo stesso Breton l’individuazione di due preziosi antecedenti al Movimento nell’opera di Giorgio de Chirico e Alberto Savinio.

La mostra “I surrealismi italiani”



Partendo da queste pietre miliari e attraverso episodi troppo a lungo considerati laterali, la mostra presenta i “surrealismi” italiani: una pluralità di singole evidenze e di fronde di originale qualità e autonomia creativa, in costante dialogo con gli ambienti internazionali e con gli altri campi della cultura.

I protagonisti

Oltre ai già citati Giorgio de Chirico, Alberto Savinio e Gustavo Foppiani vengono riunite 150 opere di 70 artisti. Un catalogo quanto mai completo che annovera tra gli altri Leonor Fini, Fabrizio Clerici, Arturo Nathan, Stanislao Lepri, Enrico Colombotto Rosso, Italo Cremona, Corrado Costa, Sergio Vacchi, Valerio Miroglio, Giordano Falzoni, Ugo Stepini, Enrico Donati, Adelchi Riccardo Mantovani, Romano Parmeggiani.