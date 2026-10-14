Franzini dopo Milan Futuro – Piacenza 0-0 (sospesa dopo 45′): “Grosso rammarico perché stavamo facendo un’ottima prestazione. Quando torneremo a giocare avremo un solo tempo a disposizione” AUDIO

14 Ottobre 2026 Andrea Crosali Calcio, Piacenza calcio, Sport
Franzini dopo Milan Futuro Piacenza

L’intervista Esclusiva al tecnico del Piacenza Calcio Arnaldo Franzini dopo il match di Sobiate Arno contro il Milan Furturo, prima sospeso dopo 45′ sul punteggio di 0-0 per infortunio dell’arbitro, poi rinviato definitivamente a data da destinarsi: “‘è grosso rammarico perché l’avevamo interpretata nel modo giusto. Questo significa che nel nostro calendario ci sarà un’altra trasferta, un’altra partita e che il nostro compito sarà ancora più complicato perché dovremo sbloccarla con un solo tempo a disposizione. Trovo sia stato delittuoso non chiudere il primo tempo in vantaggio dopo quanto avevamo fatto vedere in campo”

La partita

Milan Futuro-Piacenza: l’arbitro si fa male, partita e sospesa e poi rinviata

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