L’intervista Esclusiva al tecnico del Piacenza Calcio Arnaldo Franzini dopo il match di Sobiate Arno contro il Milan Furturo, prima sospeso dopo 45′ sul punteggio di 0-0 per infortunio dell’arbitro, poi rinviato definitivamente a data da destinarsi: “‘è grosso rammarico perché l’avevamo interpretata nel modo giusto. Questo significa che nel nostro calendario ci sarà un’altra trasferta, un’altra partita e che il nostro compito sarà ancora più complicato perché dovremo sbloccarla con un solo tempo a disposizione. Trovo sia stato delittuoso non chiudere il primo tempo in vantaggio dopo quanto avevamo fatto vedere in campo”
Franzini dopo Milan Futuro – Piacenza 0-0 (sospesa dopo 45′): “Grosso rammarico perché stavamo facendo un’ottima prestazione. Quando torneremo a giocare avremo un solo tempo a disposizione” AUDIO
L’intervista Esclusiva al tecnico del Piacenza Calcio Arnaldo Franzini dopo il match di Sobiate Arno contro il Milan Furturo, prima sospeso dopo 45′ sul punteggio di 0-0 per infortunio dell’arbitro, poi rinviato definitivamente a data da destinarsi: “‘è grosso rammarico perché l’avevamo interpretata nel modo giusto. Questo significa che nel nostro calendario ci sarà un’altra trasferta, un’altra partita e che il nostro compito sarà ancora più complicato perché dovremo sbloccarla con un solo tempo a disposizione. Trovo sia stato delittuoso non chiudere il primo tempo in vantaggio dopo quanto avevamo fatto vedere in campo”