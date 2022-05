Elezioni comunali, Fratoianni: “Alternativa Per Piacenza ottima opportunità per la città”

“Questa coalizione è davvero un’opportunità per Piacenza, per ridare vita a una campagna elettorale che rischiava altrimenti di riprodurre un’alternanza un po’ stantia” sono le parole di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, invitato alla coop Infrangibile dalla lista @Sinistra, a sostegno del candidato sindaco Stefano Cugini.

“Servono idee, entusiasmo e proposte. La politica ha bisogno di trovare il coraggio di un punto di vista, di una visione, perfino di dividere talvolta – ha proseguito Fratoianni – in un contesto dove tutto e il contrario di tutto si trovano assieme senza la forza di decidere nulla di ciò di cui ci sarebbe bisogno per il paese. Per questo dico che ApP è una bella avventura, una bella scommessa, una coalizione larga, come noi vorremmo costruire anche a livello nazionale. Serve una coalizione in grado di mettere al centro alcuni assi di fondo: la giustizia sociale, la lotta contro la diseguaglianza, la giustizia ambientale”.

Sulla decisione di rinunciare al simbolo di Sinistra Italiana nella coalizione di ApP, Fratoianni non esita a rispondere che “laddove c’è la possibilità di allargare l’alleanza per costruire un ulteriore elemento di convergenza, rinunciamo senza problemi, perché il tema non è rivendicare un orticello o un primato, ma costruire proposte efficaci in grado di raccogliere consenso”.

“E’ una bella emozione essere in cooperativa – ha detto il candidato Stefano Cugini – la dimostrazione che il centro sinistra non si risolve SOLO dove sta il PD, come detto dal segretario Letta pochi giorni fa proprio qui a Piacenza. A me stasera sembra che ce ne sia tanta di sinistra e sicuramente buona, su cui costruire un progetto credibile, concreto e inclusivo”.