Volley – Gas Sales Piacenza – Valsa Group Modena Gara 4 LIVE dalle 18

Al Palabanca sport saremo pronti a vivere la gara 4 Playoff che potrebbe essere decisiva, i Biancorossi avanti 2 a 1 nella serie hanno l’occasione di chiudere la pratica davanti al proprio pubblico per avanzare alle semifinali scudetto ed incontrare la Sir Perugia, uscita imbattuta nella serie con Monza, il passaggio del turno vorrebbe dire Coppa Cev assicurata ed una speranza per aggiudicarsi uno slot per la prossima Champions League.

Piacenza, dopo aver sfatato il taboo tie break nello scorso confronto casalingo, ha spezzato la parità riuscendo a conquistare lo scontro al Palapanini in maniera convincente, concedendo un solo set ai Gialloblu di coach Giuliani, in quella che ad oggi è stata la serie più affascinante ed equilibrata di questa stagione, nei 27 precedenti storici la Gas Sales è riuscita a superare i Modenesi in quattordici occasioni, viceversa i Canarini per tredici volte hanno avuto la meglio sui Lupi.

La Gas Sales farà affidamento sul solito Mandiraci, faro offensivo per coach Boninfante, e sulla diagonale azzurra Porro e Bovolenta, in vertiginosa crescita nelle ultime partite, la sorpresa al centro è Iyegbekedo, l’enfant prodige è in pianta stabile titolare nel sestetto in coppia con il ritrovato capitano Simon.

Per Modena sarà in dubbio la presenza di Sanguinetti, monitorato in questi giorni per un problema fisico, al suo posto il campione del mondo azzurro Anzani insieme al giovane talento Pardo Mati, la coppia Porro e Buchegger rimane la più pericolosa da tenere d’occhio per i ragazzi di coach Boninfante.

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Primo set

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